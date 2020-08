Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, hat in den vergangene Wochen auch zwei ausgewählte Pfalzen ihres Einflussgebietes bereist. Immer mit dem gebotenen Hinweis auf dessen föderalen Aufbau und die damit verbundene partielle Autonomie der jeweiligen Gemarkungen. Empfangen wurde sie freudig und huldvoll von Statthaltern ihrer Parteienfamilie. Einmal von Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder auf Herrenchiemsee – barock-opulent wie die katholischen Kirchen in seinem Land. Und einmal eher protestantisch-genügsam von CDU-Ministerpräsident Armin Laschet im Malocher-Museum der Zeche Zollverein in Nordrhein-Westfalen. Was auch schon wieder eine kleine Pointe bereit hält: Der fränkische Protestant Söder mag‘s üppig-katholisch. Der Katholik Laschet demonstrativ spartanisch.