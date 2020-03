Über die Gründe der plötzlichen Eingebung, sich als Regierungschefin zu einem Thema öffentlich äußern zu wollen, das die Republik im wahrsten Sinne des Wortes seit Wochen in Atem hält, kann man nur spekulieren. Merkel behauptete selbst, die Videokonferenz mit den übrigen EU-Staats- und Regierungschefs sei der Anlass gewesen. Es könnte allerdings auch damit zu tun haben, dass sich in den letzten Tagen die politischen Beobachter in der Hauptstadt immer öfter fragten, wo denn eigentlich die Kanzlerin sei. Am Mittwoch machte dann die Bild groß mit dem Thema auf: „Kein Auftritt, keine Führung in der Krise: Die Kanzlerin und das Corona-Chaos“. Und schon saß Merkel ein paar Stunden vor der Hauptstadtpresse und beantwortete über anderthalb Stunden geduldig die Fragen der Journalisten.