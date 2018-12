Wer je diese Karikatur sah, vergisst sie nicht, und in Deutschland sah sie fast jeder Gymnasiast: Bismarck verlässt verdrießlich ein Schiff, steil abwärts führt die Reling, „der Lotse geht von Bord“. So lautet in deutscher Übersetzung die Zeichnung John Tenniels, entstanden unmittelbar nach dem erzwungenen Rücktritt des Eisernen Kanzlers Ende März 1890. Jeder Zeitgenosse wusste, was Tenniel so bezwingend ins Bild fasste: Da geht eine Ära zu Ende. So ist es auch nun, da ein Foto die noch amtierende Kanzlerin zeigt, abwärts schreitend. Gezwungenermaßen und missvergnügt verlässt sie im abendlichen Regen ein Flugzeug, ein Luftschiff gewissermaßen. Es hört auf den Namen „Konrad Adenauer“ und war defekt, nicht zum ersten Mal. Die „Adenauer“ ist Teil der Flugbereitschaft der Bundeswehr.

Wir können alles – außer Deutschland John Tenniel protokollierte und verdichtete, was war. Jörg Blank, Fotograf bei dpa, dokumentierte und prognostizierte zugleich. Sein Bild nimmt vorweg, was es zeigt: den Abschied Angela Merkels von der Macht, vom Politikschiff namens „Bundesrepublik“, wie es groß geschrieben steht am Flugzeug selbst. Der Name „Konrad Adenauer“ treibt die symbolische Kraft in unüberbietbare Höhen. Nicht nur dem Regierungshandeln gilt dieses letzte Adieu, sondern auch der Partei, die Konrad Adenauer mitbegründete und deren Vorsitz Merkel am kommenden Freitag abgeben wird. Die „Adenauer“ wollte eine Regierungsdelegation nach Argentinien zum G-20-Gipfel fliegen und musste dann wegen defekter Elektronik umkehren. Kein Ersatzflugzeug war freitagabends zu bekommen, teils aus technischen, teils aus arbeitsrechtlichen Gründen. Deutschland ist auf Kante genäht. Statt weltweiter Bewunderung ist der Bundesrepublik ein globales Kopfschütteln sicher.

