Man hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die Erschütterung angemerkt, die in ihm nachwirkte, am Tag nach dem Mord an einem achtjährigen Jungen auf dem Frankfurter Hauptbahnhof und einem Mordversuch an dessen Mutter und einer 78-jährigen Frau. Er wirkte teilweise fahrig, moderierte den BKA-Chef Holger Münch für dessen Stellungnahme schon an und redete dann über genau das, was Münch eigentlich sagen sollte. Er lachte kein einziges Mal sein ansonsten sardonisches Lachen, war erkennbar bemüht, jedes einzelne Wort richtig zu wählen. Und seine der Situation geschuldete partielle Unbeholfenheit wirkte so menschlich sympathisch wie seinerzeit Angela Merkels etwas linkischer, aber mütterlicher Trost für das palästinensische Flüchtlingsmädchen Reem in Rostock im Sommer 2015.

Er fand die richtigen Worte für die Mutter, die Angehörigen, die geschockten Passanten, den Lokführer, das Bahn-, das Rettungs- und das Sicherheitspersonal. Und für die Zivilisten, die dabei halfen, den 40-jährigen Eritreer auf seiner Flucht zu stellen. Die richtigen Worte schaffen keine Abhilfe, aber sie sind enorm wichtig in solchen Augenblicken. Und so erschüttert und konzentriert Seehofer sich präsentierte, so sehr machte sich das dröhnende Schweigen der Bundeskanzlerin zu diesem schrecklichen Vorfall bemerkbar.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.