Vom Bürgerkrieg ist Deutschland natürlich weit entfernt, aber die Zerrüttungen zwischen Bund und Ländern in der Frage der Corona-Maßnahmen sind kaum noch totzuschweigen. Schon in den letzten Tagen waren einzelne Bundesländer vorgeprescht, auch der sonst so besorgte und übervorsichtige Markus Söder hob weite Teile der Ausgangsbeschränkungen zum heutigen Mittwoch auf, schuf also schon Tatsachen, bevor die Ministerpräsidentenkonferenz überhaupt die Möglichkeit hatte zu beraten.