Angela Merkel - CDU, Du hast es einfach gut

Eine kleine Revolution bei der Wahl des Fraktionsvorsitzenden, eine innerparteiliche Identitätskrise und ein in großen Teilen gespaltenes Land – doch Kanzlerin Angela Merkel macht einfach immer weiter. Zu so einer Parteivorsitzenden kann man der CDU nur gratulieren. Ein Brief an die Partei