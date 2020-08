Auch Armin Laschet versuchte es mit Bodenständigkeit, Nüchternheit und einer gewissen Arbeiterromantik, als der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Angela Merkel am Dienstag in die Zeche Zollverein geleitete. Zunächst hatte er sie zwar in das weniger proletarische Ständehaus in Düsseldorf eingeladen. Doch danach sollte es ins schwatte Herz des Ruhrpotts gehen, die Zeche Zollverein.