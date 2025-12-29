Prof. Dr. Holm Putzke ist Professor für Strafrecht an der Universität Passau sowie außerplanmäßiger Professor für Strafrecht, Strafprozessrecht und Wirtschaftsstrafrecht an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel. Zudem ist er bundesweit als Strafverteidiger tätig.

Der Schaden ist bekannt, die Verantwortlichkeit eigentlich auch. Mindestens 243 Millionen Euro hat das gescheiterte Projekt der Pkw-Maut den Bundeshaushalt gekostet – mit steigender Tendenz. Dass dieser Schaden auf Entscheidungen und Unterlassungen des damaligen Bundesverkehrsministers Andreas Scheuer (CSU) zurückgeht, ist unstreitig. Ebenso unstreitig ist, dass dem Bund ernsthaft vertretbare Regress- und Haftungsansprüche gegen ihn zustehen. Neu ist etwas anderes: Die Verantwortung verschiebt sich. Und sie wird strafrechtlich brisant.

Grobe Pflichtverletzungen

Die Bundesregierung weiß um diese Ansprüche. Sie kennt den Bericht des parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Sie kennt das vom Verkehrsministerium selbst beauftragte Gutachten der Kanzlei Müller-Wrede vom Dezember 2023, das grobe Pflichtverletzungen ausdrücklich benennt. Und sie kennt die juristische Kritik, die den Klageverzicht scharf angreift und gute Erfolgsaussichten einer Anspruchsdurchsetzung bejaht. Ebenso bekannt ist, dass diese Ansprüche spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 verjähren. Bekannt ist weiterhin, dass bislang kein öffentlich dokumentierter verjährungshemmender Schritt erfolgt ist. Damit wäre eine Schwelle überschritten.

Denn ab dem Zeitpunkt des Verjährungseintritts geht es nicht mehr primär um die Verantwortung eines ehemaligen Ministers. Es geht um die strafrechtliche Verantwortung der heute Amtierenden. Wer es zulässt, dass durchsetzbare Forderungen des Bundes endgültig untergehen, rückt selbst ins Zentrum des Vorwurfs. Dabei handelt es sich nicht um eine diffuse „Regierungsverantwortung“. Strafrechtlich haftet nicht ein Kollektiv, sondern der Einzelne. Strafbar machen sich diejenigen Amtsträger, die rechtlich und tatsächlich in der Lage waren, die Verjährung zu verhindern, wenn sie dies dennoch wissentlich unterlassen haben.

Im Zentrum steht das fachlich zuständige Ressort. Dort liegt die Sachherrschaft über die Ansprüche, dort werden Entscheidungen über Klageerhebung oder Untätigkeit vorbereitet und getroffen. Wer diese Verantwortung trägt und die Verjährung laufen lässt, erfüllt objektiv den Tatbestand der Untreue durch Unterlassen.

Auch der Bundeskanzler ist betroffen

Hinzu kommt der Bundeskanzler selbst, sofern er – wovon angesichts der öffentlichen Debatte und der vorliegenden Gutachten auszugehen ist – Kenntnis hatte und dennoch nicht eingeschritten ist. Die Richtlinienkompetenz ist kein dekoratives Verfassungszitat. Sie begründet Verantwortung. Wer sie in einer derart klaren Gefahrenlage nicht nutzt, kann sich nicht hinter Ressortgrenzen verschanzen.

Auch weitere Kabinettsmitglieder kommen in Betracht, etwa der Bundesfinanzminister, sofern sie in die Entscheidung eingebunden waren oder das Unterlassen bewusst mitgetragen haben. Gleiches gilt für Staatssekretäre und leitende Beamte, wenn sie die Untätigkeit maßgeblich vorbereitet oder abgesichert haben. Politische Weisungen schützen nicht, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind.

Mitglieder der Bundesregierung sind Vermögensbetreuer des Bundes im Sinne von § 266 StGB. Diese Pflicht beschränkt sich nicht darauf, aktive Schädigungen zu vermeiden. Sie umfasst ausdrücklich auch die Pflicht, bestehende und realistische Forderungen zu sichern und geltend zu machen. Wer dies pflichtwidrig unterlässt, kann sich strafbar machen.

Entgegen einem verbreiteten Missverständnis setzt Untreue keinen sicheren Anspruch voraus. Es genügt ein vertretbarer, nicht offensichtlich aussichtsloser Anspruch, dessen bewusste Preisgabe zu einem endgültigen Vermögensnachteil führt. Genau dieser Nachteil tritt ein, wenn die Bundesregierung die Verjährung wissentlich eintreten lässt. Spätestens jetzt kann sich niemand mehr auf Unkenntnis berufen.

Loyalitäten sind rechtlich irrelevant

Politische Erwägungen helfen nicht weiter. Koalitionsrücksichten, Loyalität gegenüber einem ehemaligen Minister oder der Wunsch, ein politisch unangenehmes Verfahren zu vermeiden, sind rechtlich irrelevant. Sie stellen keinen Rechtfertigungsgrund dar. Wer sie dennoch handlungsleitend macht, handelt pflichtwidrig.

Auch der Rückzug auf angebliche Ermessensspielräume trägt nicht. Ein Entscheidungsspielraum besteht nur dort, wo zumindest ein wirtschaftlicher Nutzen denkbar ist. Wo hingegen ein sicherer Vermögensschaden droht, besteht eine Handlungspflicht. Einen politischen „Safe Harbour“ gibt es hier nicht.

Ebenso wenig schützt der Verweis auf anwaltliche Gutachten. Ein Gutachten entlastet nicht, wenn seine Prämissen in der Fachliteratur substantiell bestritten werden und es selbst erhebliche Unsicherheiten einräumt. Im Gegenteil: Es dokumentiert, dass die Problematik erkannt wurde; und schließt den Rückzug auf guten Glauben aus.

Mit Eintritt der Verjährung entsteht schließlich ein neuer, eigenständiger Schaden. Dieser ist nicht mehr Andreas Scheuer zuzurechnen, sondern denjenigen, die ihn hätten verhindern müssen und können. Dass eine Klage mit Risiken verbunden ist, ändert daran nichts. Diese Risiken lassen sich rechtlich begrenzen. Untätigkeit hingegen nicht.

Die Frage strafrechtlicher Untreue

Die Konsequenz ist unbequem, aber eindeutig: Die Einleitung verjährungshemmender Maßnahmen ist kein politischer Akt, sondern eine zwingende Pflicht. Sie dient dem Schutz des Bundesvermögens – und dem Selbstschutz der Verantwortlichen.

Sollten die Verantwortungsträger die Verjährung dennoch zulassen, wird sich die Frage strafrechtlicher Untreue stellen. Nicht theoretisch. Nicht akademisch. Sondern konkret und personenbezogen.