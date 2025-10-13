Simone Peter / BEE e.V. und Andreas Jung
Simone Peter / BEE e.V. und Andreas Jung
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Andreas Jung und Simone Peter im Gespräch mit Alexander Marguier Cicero Podcast Politik: „Klimaziele erreichen und den Wirtschaftsstandort stärken“

„Mission Energiewende – die Weichen richtig stellen“: Diskussion zur Zukunft der Energiewende im Cicero Podcast Politik-Spezial.

VON CICERO-REDAKTION am 14. Oktober 2025 2 min

Autoreninfo

Hier finden Sie Nachrichten und Berichte der Print- und Onlineredaktion zu außergewöhnlichen Ereignissen.

So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Zur Artikelübersicht

„Mission Energiewende – die Weichen richtig stellen“: Um über dieses weitreichende Thema zu diskutieren, haben sich zwei ausgewiesene Experten zum Auftakt der Veranstaltungsreihe „Zukunft & Zeitgeist – Berlin Lunch Talks @BMW Foundation Herbert Quandt“ in den Räumlichkeiten der Stiftung in Berlin getroffen: Simone Peter, Präsidentin Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE), und Andreas Jung, MdB (CDU), stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit. 

Wir dokumentieren das in Kooperation mit der „BMW Foundation Herbert Quandt“ entstandene Gespräch vom 25. September in dieser Sonderausgabe des Cicero Podcasts Politik. Die Stiftung hat es sich zum Ziel gesetzt, mit den „Berlin Lunch Talks“ eine Plattform für den Austausch von Expertinnen und Experten zu bieten, um die wichtigsten Fragen, die unsere Gesellschaft zur Zeit bewegen, zu debattieren. Mit den drei Schwerpunktthemen Energiewende und Klimawandel, Urbanisierung und Infrastruktur sowie Bildung und Qualifikation möchte die BMW Foundation Impulse für eine zukunftsfähige Gesellschaft setzen.

Simone Peter, Alexander Marguier und Andreas Jung
Simone Peter / BEE e.V., Alexander Marguier und Andreas Jung (v.l.n.r.) in den Räumen der BMW Foundation Herbert Quandt in Berlin / J. Schumacher

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.