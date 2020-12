Andreas Gassen ist Unfallchirurg und Orthopäde mit eigener Praxis in Düsseldorf und seit 2014 Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, die 175.000 niedergelassene Ärzte vertritt.

Herr Gassen, Sie tragen gerne Totenköpfe als Manschettenknöpfe. Warum eigentlich?

Das ist ein einerseits ein modisches Accessoire, andererseits sind wir alle sterblich.

Sie werden von der AfD, von Querdenkern und Verschwörungstheoretikern wie ein Held gefeiert, seit Sie im Oktober die staatlichen Corona-Regeln kritisiert haben. Keine Angst, dass der Totenkopf auch als politisches Statement interpretiert werden könnte?

Kann ich mir nicht vorstellen. Dass die AfD gewisse Dinge übernimmt, ist natürlich unangenehm. Es macht mich wirklich nicht froh. Aber dagegen können Sie sich kaum verwahren. Ich habe ja nie gesagt, die Maßnahmen sind alle verkehrt. Ich hab gesagt, wir brauchen ergänzend strategische Dinge, die uns bis in den Sommer 2021 tragen.

Immerhin haben Sie gesagt, jeden Menschen in der Pandemie zu retten, sei ein Versprechen, das kein Politiker der Welt halten könne. Wieso ernten Sie für so eine Aussage einen Shitstorm, während Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der sinngemäß dasselbe sagt, eine Debatte entfacht?

Das hat mich auch gewundert. Es mag aber auch mit der insgesamt aufgeheizten Diskussion zu tun haben. Aber es ist bemerkenswert, denn eigentlich fand ich gerade den Beitrag von Wolfgang Schäuble gut und wichtig. Es wäre auch unbillig, einem Politiker solch ein Versprechen abnehmen zu wollen, jedes Leben zu retten – weil das schlicht nicht geht, nicht nur in der Pandemie. Politiker sind nicht verantwortlich für Tote, die durch ein Virus verursacht werden. Am Ende des Tages endet das Leben eben mit dem Tod, idealerweise nach einem erfüllten Leben.

Der Spiegel hat über Sie geschrieben: „Wenn Gassen spricht, dann scheppert es.“ Täuscht der Eindruck, oder nehmen Sie diesen Effekt billigend in Kauf?

Ich bin durchaus etwas verwundert, dass das so gesehen wird. Ich hab gar nicht so eine martialische Wortwahl. Ich versuche aber, Sachverhalte deutlich zu machen. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sonst niemand diese Überlegungen anstellt.