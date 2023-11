So richtig zu stören scheint das aber in der Ampel niemanden. Deren Vertreter nutzen den Auftritt in öffentlich-rechtlichen Talkshows, um sich selbst für ihre vermeintlichen Verdienste zu loben – wenn es doch sonst schon niemand tut. Ansonsten wird Kritik von außen wahlweise als „rechtspopulistisch“ abgetan, oder (nachdem diese Nummer endgültig nicht mehr zu ziehen scheint) auf äußere Faktoren verwiesen: Krieg, Russland, China und so weiter und so fort. Ganz so, als hätten andere Länder diese Nebenbedingungen nicht zu gewärtigen.