Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Die Vermutung, nach dem Abgang von Angela Merkel könne es nur besser werden, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil kommen die rot-grünen Faktoren, die die Politik der Kanzlerin ab 2011 prägten, offensichtlich jetzt erst vollständig zum Tragen. Zugleich ist die FDP weder in der Lage noch willens, als Korrektiv zu wirken. Christian Lindner musste, wie sich zeigt, nicht etwa deswegen unbedingt Finanzminister werden, um ein Minimum an staatspolitischer Vernunft in dieser Koalition zu gewährleisten – im Gegenteil: Bereits seine ersten Amtshandlungen dienten dazu, die Voraussetzungen für einen „Ausgabenrausch“ (Der Spiegel) zu legen und sich an die Spitze jener Klima-Bewegung zu setzen, deren Zielen sich alles andere ohne Sinn und Verstand unterzuordnen hat.

Gleichzeitig zerreißt es den Kollegen Wirtschaftsminister bei seinen Versuchen, zusammenzubringen, was nicht zusammengehört: Wachstum und Niedergang, Wohlstand und Verzicht, Klima und Atomstrom, Klima und Gasstrom, Klima und Kohlestrom, EU-Hörigkeit und Taxonomie. Hüte dich vor deinen Wünschen – sie könnten in Erfüllung gehen. Genau das ist hier geschehen: Robert Habeck wollte es genau so haben, weil nur durch das „Zusammendenken“ von Ökologie und Ökonomie die „große Transformation“ gelingen könne, in einem Superministerium. Nun wirkte er nur zwei Monate nach seiner Vereidigung schon wiederholt überfordert und ratlos.