Bieder wie eine heterosexuelle Ehe

So ist das mit Schwarz-Grün. Seit anderthalb Jahrzehnten warten Freunde und Anhänger dieser Koalitionsoption darauf, dass sie im Bund Wirklichkeit wird. Weil sie so anders wäre, weil ihr lange etwas fast Frivoles anhaftete. Über die Jahre aber ist sie so langweilig geworden wie eine biedere heterosexuelle Ehe. Die Grünen von heute und die CDU, die Angela Merkel geschaffen hat, das ist inzwischen die konventionellste Koalitionskonstellation. Reizvoll allenfalls, wenn, wie in Baden-Württemberg, das Koch-und-Kellner-Prinzip zugunsten der Grünen umgedreht wird.