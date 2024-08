Der CDU-Chef hatte der Ampel-Regierung nach dem Messerdreifachmord erneut eine Zusammenarbeit in der Migrationspolitik angeboten und seine Forderungen sind ja schon öffentlich bekannt: Aufnahmestop für Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan und die generelle Möglichkeit, abgelehnte Asylbewerber wieder in diese beiden Länder abzuschieben. Nach dem Treffen brachte er sogar das Ausrufen einer „nationalen Notlage“ in die Diskussion.