Eine der wohl niederschmetterndsten Erfahrungen, die die Grünen bisher in der Ampelkoalition machen mussten, besteht darin, dass der Bundeskanzler sie nicht mag. Olaf Scholz, der als SPD-Generalsekretär schon in der Regierung von Gerhard Schröder seine Erfahrungen mit einem grünen Koalitionspartner auf Bundesebene sammeln durfte, hatte zu dieser Partei eigentlich immer ein durch und durch funktionales Verhältnis. Und sah in den Grünen stets weniger den natürlichen Partner für ein linkes und „progressives“ Bündnis, sondern den notwendigen Mehrheitsbeschaffer für eine sozialdemokratische Kanzlerschaft ohne Beteiligung der Union. Zweckgemeinschaft statt Liebesheirat.

Doch je deutlicher sich zeigt, dass die von Ricarda Lang und Omid Nouripour geführte Partei ganze Teile der Bevölkerung gegen sich aufbringt, desto mehr könnte sich die Zweckgemeinschaft für den sozialdemokratischen Kanzler noch zu einer regelrecht toxischen Beziehung entwickeln. Wenn die Grünen so weitermachen, kann Scholz seine Wiederwahl in zweieinhalb Jahren jedenfalls vergessen. Das weiß er selbst am allerbesten.