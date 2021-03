Das wäre natürlich für die Liberalen ein perfekter Einstieg ins Superwahljahr 2021: in Mainz eine Regierungsbeteiligung verteidigt, in Stuttgart eine weitere hinzugewonnen. Nun könnte es in Baden-Württemberg auch für eine Fortsetzung von Grün-Schwarz reichen. Aber gerade bei den Grünen drängen starke Kräfte auf eine Beendigung dieser unharmonischen Vernunftsehe. Aus ihrer Sicht wäre die Ablösung von Grün-Schwarz im Ländle durch eine Ampel ein Signal an den nicht unerheblichen linken Teil ihrer Wählerschaft mit Blick auf die Bundestagswahl: Seht her, wir sind gar nicht auf Schwarz-Grün abonniert.