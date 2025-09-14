Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

Ende 2022 wandte sich ein Staatsbeamter, der im darauffolgenden Juni Vater werden sollte, an seinen Dienstherrn und beantragte Vaterschaftsurlaub. Der Dienstherr, in diesem Verfahren der Beklagte, lehnte den Antrag ab. Seine Begründung war schlicht: Im deutschen Recht gebe es bislang keine Bestimmung, die einen solchen Anspruch vorsehe. Das stimmt – die Ampel hat ihn verschlafen. Der Beamte entschied sich daraufhin, den Rechtsweg zu beschreiten, durchlief alle Instanzen und bekam schließlich am 11. September 2025 vor dem Verwaltungsgericht Köln Recht. Das Gericht entschied, dass verbeamtete Staatsangestellte sich unmittelbar auf die europäische Richtlinie 2019/1158 (Art. 4) berufen können. Daraus ergebe sich ein Anspruch auf zehn bezahlte Arbeitstage, die rund um die Geburt des Kindes in Anspruch genommen werden dürfen.

Ein ähnlicher Fall – mit gegenteiligem Ausgang Nur wenige Monate zuvor, im April 2025, hatte ein anderer Vater geklagt, diesmal ein Angestellter in der Privatwirtschaft. Auch er machte die europäische Richtlinie für sich geltend, allerdings vor dem Landgericht Berlin II. Doch die Richter wiesen seine Klage am 1. April 2025 ab. Sie argumentierten, dass kein Anspruch auf Schadenersatz wegen der Nichtumsetzung der Richtlinie bestehe, da die bestehenden nationalen Regelungen – insbesondere Elternzeit und Elterngeld – als ausreichend angesehen würden.