Lindner, Baerbock, Scholz
Im Koalitationsvertrag hatte die Ampel noch großspurige Versprechen gemacht / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Ampel hat EU-Recht verschlafen Deutschland: Zwei-Klassen-System beim Vaterschaftsurlaub

Beamte können Vaterschaftsurlaub erhalten – das entschied das Verwaltungsgericht Köln. Für Angestellte in der Privatwirtschaft gilt das nicht. Grund: Die Ampel verschlief die Umsetzung der EU-Richtlinie in nationales Recht. Auch beim Vaterschaftsurlaub ist Deutschland Geisterfahrer.

VON MIRJAM EPSTEIN am 15. September 2025 8 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt) und dem österreichischen Exxpress absolviert. Derzeit macht sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Ende 2022 wandte sich ein Staatsbeamter, der im darauffolgenden Juni Vater werden sollte, an seinen Dienstherrn und beantragte Vaterschaftsurlaub. Der Dienstherr, in diesem Verfahren der Beklagte, lehnte den Antrag ab. Seine Begründung war schlicht: Im deutschen Recht gebe es bislang keine Bestimmung, die einen solchen Anspruch vorsehe. Das stimmt – die Ampel hat ihn verschlafen. Der Beamte entschied sich daraufhin, den Rechtsweg zu beschreiten, durchlief alle Instanzen und bekam schließlich am 11. September 2025 vor dem Verwaltungsgericht Köln Recht. Das Gericht entschied, dass verbeamtete Staatsangestellte sich unmittelbar auf die europäische Richtlinie 2019/1158 (Art. 4) berufen können. Daraus ergebe sich ein Anspruch auf zehn bezahlte Arbeitstage, die rund um die Geburt des Kindes in Anspruch genommen werden dürfen.

Ein ähnlicher Fall – mit gegenteiligem Ausgang

Nur wenige Monate zuvor, im April 2025, hatte ein anderer Vater geklagt, diesmal ein Angestellter in der Privatwirtschaft. Auch er machte die europäische Richtlinie für sich geltend, allerdings vor dem Landgericht Berlin II. Doch die Richter wiesen seine Klage am 1. April 2025 ab. Sie argumentierten, dass kein Anspruch auf Schadenersatz wegen der Nichtumsetzung der Richtlinie bestehe, da die bestehenden nationalen Regelungen – insbesondere Elternzeit und Elterngeld – als ausreichend angesehen würden.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.