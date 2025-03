Der neue Bundestag ist zum ersten Mal zusammengekommen. Zum Start in die 21. Legislaturperiode wird den Abgeordneten gleich ein peinliches Schauspiel geboten. Der frühere SED-Vorsitzende und heutige Linken-Politiker Gregor Gysi eröffnete als Alterspräsident die Sitzung. Seine Eröffnungsrede, die traditionell keine Redezeitbegrenzung kennt, war dem Amt nicht angemessen. Von einigen Abgeordneten wird sie später als übergriffig und würdelos beschrieben. Vor allem: Sie war zu lang, strotzte vor parteipolitischen Einlassungen und vor allem verbarg sie kaum eine offensichtlich verblüffend tief sitzende Skepsis gegenüber den Verfahren und Institutionen der parlamentarischen Demokratie.

Gysi kam zu dem Amt, weil seit 2017 nicht mehr wie zuvor üblich der nach Lebensjahren älteste Abgeordnete dem ersten Plenum vorsitzt, sondern derjenige Parlamentarier, der am längsten dem Hohen Haus angehört. Gysi zog bereits in der DDR 1990 noch als Parlamentarier in die erste frei gewählte Volkskammer ein. Nach der Wiedervereinigung wurde er im selben Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages und blieb es mit einer Unterbrechung bis heute. Der Unions-Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) begründete diese Regelung damit, dass die Erfahrung ein besseres Kriterium zur Auswahl des Alterspräsidenten sei als allein das Lebensalter. Allerdings fügt er an, dass ein solches Verfahren auch keinen guten Alterspräsidenten garantiere. Er sollte Recht behalten.

Streit um Alterspräsidenten

Die AfD-Fraktion hatte noch mit einem Antrag versucht, die Regelung zu kippen und so ihren 84-jährigen Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland zum Alterspräsidenten zu machen. Schließlich sei er ehemaliges CDU-Mitglied und nicht, wie Gysi, ehemaliges Mitglied der „Mauerbaupartei“, wie es AfD-Geschäftsführer Bernd Baumann in seiner Rede begründete. Doch Wortwahl und Rhetorik des AfD-Mannes schienen nicht darauf gerichtet zu sein, seinerseits Zustimmung von denen von ihm so bezeichneten „Kartell-Parteien“ zu gewinnen.

Vielmehr nutzte Baumann seine nunmehr erste Rede der neuen Legislaturperiode für Angriff und Polemik. Das Verhalten von CDU und CSU nannte er „erbärmlich und perfide“. Seine dann noch angefügte Aussage, „unsere Hand bleibt ausgestreckt“, stand deswegen etwas unverbunden im Raum neben seiner Agitation. Gauland allerdings saß derweil beobachtend in der ersten Reihe der Abgeordneten, nur eine Armlänge entfernt von CSU-Parlamentarierin Dorothee Bär im benachbarten Unionsblock.

Die Rede Gysis war angefüllt mit Skurrilität, alt-linker Romantik und ahistorischer Selbstverliebtheit. Seine Forderung, es müsse endlich mal eine Universität in Deutschland wieder nach dem großen Philosophen Karl Marx benannt werden, war da noch die harmloseste Variante des Gysi-Humors. Zwei neue Feiertage standen auch auf seiner Wunschliste. Immerhin gestand er „den Konservativen“ zu, sie dürften auch eine Straße nach Otto von Bismarck benennen.

Die fast eine Stunde dauernde Ansprache Gysis arbeitete sich an vielen Politikfeldern und Einzelfragen ab. Originell war die Auflistung der Varianten, mit denen Weihnachtsbäume in Deutschland mit der Umsatzsteuer belegt werden. Hier forderte Gysi Verschlankung und Vereinfachung. Als sich, ob der Länge der Gysi-Rede, Unmut äußerte, erklärte der Alterspräsident lapidar: „Da müssen sie jetzt durch.“

Ansonsten warb das Linken-Urgestein aber für eine Ausweitung des Staates, vor allem neue „überparteiliche Gremien“ schweben ihm vor. Das Parlament solle mehrere solche Gesprächsrunden erfinden, für: sichere Renten, Steuergerechtigkeit, Krankenkassen und Bürokratie. Man kann dies als Schrulligkeit des Ex-SED-Funktionärs abtun, doch im Kern verbirgt sich dahinter die Idee von so etwas wie einer Räte-Republik, die eben nicht das Parlament und seine Verfahren achtet. Den Gedanken der Repräsentation und des freien Mandats hat Gysi offenbar in 35 Jahren Parlamentszugehörigkeit noch nicht verstanden.

Ganz deutlich wurde dies, als Gysi auch noch den anwesenden Bundespräsidenten aufforderte, ebenfalls ein Gremium mit Vertretern aus allen gesellschaftlichen Gruppen einzuberufen, welches sich um die Sicherung der Demokratie kümmern solle. Es kann nur als beißender Zynismus verstanden werden, wenn Gysi zum einen die Errungenschaften der DDR rühmt (Kinderbetreuung und Müllentsorgung) und zum anderen die Demokratie durch neue Räte und Runden retten will. Sein Auftritt als Alterspräsident hat zumindest eines klar gemacht: Es gibt im Parlament auch Mitglieder, die sich sehr links und jenseits der viel beschworenen demokratischen Mitte verorten.

Neue Präsidentin Klöckner

Julia Klöckner löste später den Alterspräsidenten ab. Sie hat mit gut 60 Prozent kein überragendes Ergebnis erzielt. Von AfD, Grünen und Linken dürfte sie einzelne Stimmen bekommen haben, aber keine breite Unterstützung. Ihre vermittelnde Rede, die auch die Rechte des Parlaments gegenüber der Regierung betonte, brachte ihr dann aber Applaus auch von der AfD ein. Das Parlament müsse auf ein „zivilisiertes Miteinander“ achten, beim notwendigen Streiten auf Stil und Respekt. Immerhin sei der Bundestag mit seiner Debattenkultur auch stilbildend für das ganze Land. Heute bekam sie dafür Zuspruch im ganzen Haus, im Alltag wird es sich erweisen müssen.

In Richtung AfD sendete Klöckner zwei Signale. Zum einen betonte sie die Bedeutung der Opposition. „Regierungen hat jedes Land, eine parlamentarische Opposition gibt es nur in der Demokratie.“ Da die AfD die größte Oppositionsfraktion im Bundestag ist, kann die Rechtsaußen-Partei das durchaus auf sich beziehen. Zum anderen gab es aber auch einen Stich gegen Baumann von Klöckner. „Mehrheiten, die demokratisch gefunden werden, sind keine Kartelle“, erklärte Sie mit Bezug zur AfD. Ob man dort den Hinweis verstanden hat oder verstehen will, wird sich zeigen.

Kritik an Wahlrecht

Die neue Präsidentin sprach das neue Wahlrecht an, dies müsse noch mal überdacht werden, weil Abgeordnete, die ihren Wahlkreis gewonnen hätten, kein Mandat erhalten hätten. Dies sei den Wählern kaum zu vermitteln. Sie schloss ihre Rede mit einem Appell, auch jenen Aufmerksamkeit zu schenken, die nicht die eigene Meinung teilten. Ihr Hinweis, dass jeder einzelne Abgeordnete das ganze Volk vertritt und nicht nur die eigenen Wähler, ist eine Selbstverständlichkeit, die nicht allen klar ist. Schließlich zitierte sie den verstorbenen Papst Benedikt, der bei seiner Rede im Bundestag den Abgeordneten ein „hörendes Herz“ gewünscht hatte. Gottes Segen und eine glückliche Hand wünsche Klöckner sich und ihren Kollegen für die kommenden vier Jahre.

Schließlich wählte der Bundestag noch die Stellvertreter Klöckners. Jede Fraktion erhält laut Geschäftsordnung einen Vize im Präsidium. Allerdings müssen diese auch im Plenum eine Mehrheit finden. Wie schon in der letzten Wahlperiode fiel der AfD-Kandidat durch. Diesmal hatte die AfD den ehemaligen Berufsoffizier Gerold Otten aufgestellt. Gewählt wurden hingegen die Kandidaten der SPD, Josephine Ortleb, der Grünen, Omid Nouripour, der CSU, Andrea Lindholz, und der Linken, Bodo Ramelow. Die erste Sitzung des Bundestages endete mit der Nationalhymne.