Wenn Gregor Gysi am Dienstag als Alterspräsident die konstituierende Sitzung des am 23. Februar gewählten Bundestags eröffnet, verdankt der 78-Jährige das nicht seinem Alter. Die Linke verdankt das – ausgerechnet – der AfD. Um zu verhindern, dass ein Abgeordneter dieser völkischen, teilweise rechtsextremen Partei 2017 Alterspräsident werden konnte, hatte eine CDU/CSU/SPD/Grüne/Linke-Mehrheit beschlossen, dass für den Alterspräsidenten nicht mehr das Lebensalter, sondern die Zugehörigkeit zum Bundestag ausschlaggebend ist.

Deshalb ist jetzt Gysi dran, der dem Parlament mit einer kurzen Unterbrechung seit 1990 angehört. Nach der alten Regelung wäre diese Aufgabe dem AfD-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland zugefallen. Der ist nämlich bereits 84. Die Neuregelung von 2017 war natürlich eine „Lex AfD“, auch wenn die Mehrheit dies mit verschwurbelten Begründungen zu bemänteln versuchte. Angeblich wollte man verhindern, dass ein an Lebensjahren sehr alter, aber unerfahrener Parlamentsneuling der Aufgabe nicht gewachsen sein könnte. Tatsächlich gehörte die Neuregelung zu den ebenso durchschaubaren wie untauglichen Verfahrenstricks, die neue Konkurrenz klein zu halten. Das hatte nach der Wiedervereinigung schon bei der PDS nicht funktioniert; das ging bei der AfD ebenso schief.

Das ist bei Gysi anders

Gysi ist eine der interessantesten Figuren im Parlament: intelligent, kenntnisreich, rhetorisch beschlagen und auch noch witzig. Er hat die Öffentlichkeit schon wissen lassen, dass er endlich mal ohne Redezeitbeschränkung das Parlament adressieren dürfe. Er wird das zu nutzen wissen. Ohnehin lohnt es sich fast immer, ihm zuzuhören, auch wenn man mit seinen politischen Aussagen nicht übereinstimmt. Gäbe es mehr Gysis in allen Fraktionen, der Bundestag wäre ein viel interessanterer Ort.

Diejenigen, die 2017 die Geschäftsordnung des Bundestags zu Ungunsten der AfD „verändert“ haben, werden sich rühmen, dass Gauland jetzt nicht zu Wort kommen darf. Der einstige CDU-Politiker und ehemalige Chef der Staatskanzlei in der Regierungszeit des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Walter Wallmann (1987 bis 1991) galt einst als der Prototyp des konservativen Bildungsbürgers. In der AfD hat er sich aber zunehmend radikalisiert. Seine unsägliche Formulierung, „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, war die wohl schlimmste, aber keineswegs einzige Entgleisung dieser Art. Was immer man Gauland auch vorwerfen kann und muss: Er gehörte nie zur Nomenklatur eines diktatorischen Regimes.

Das ist bei Gysi anders. Er war in der DDR faktisch deren oberster Rechtsanwalt („Vorsitzender des Rates der Vorsitzenden der Kollegien der Rechtsanwälte“), eine Position, in die man nur mit Zustimmung der SED gelangen konnte. Gysi vertrat auch Systemgegner und Ausreisewillige, geriet aber mit der Staats- und Parteiführung nicht in Konflikt. In der Wendezeit übernahm er den Vorsitz der SED und war strikt gegen die Wiedervereinigung. Bis heute weigert er sich, die DDR als das zu bezeichnen, was sie war – ein Unrechtstaat. Wie anders sollte man einen Staat nennen, der seine Menschen einmauerte, sie von der allmächtigen Stasi bespitzeln und „Republikflüchtlinge“ notfalls erschießen ließ?

Beziehungen zur Staatssicherheit

Die SED, die sich inzwischen Die Linke nennt, hat sich nach langem Zögern dazu durchgerungen, DDR-Unrecht nicht länger zu leugnen. Zugleich versucht sie, staatliche Willkür zu relativieren. Gysi neigt dazu, die DDR karikierend so darzustellen, als wären die richtigen Ideen meist an geistig unterbemittelten Funktionären gescheitert. Über seine Beziehungen zur Staatssicherheit („IM Notar“) wurde viel spekuliert; er hat stets bestritten, mit dem „VEB Horch und Greif“ zusammengearbeitet zu haben.

Gysi hat zweifellos einiges dazu beigetragen, die Ostdeutschen nach der Wende positiv auf die parlamentarische Demokratie einzustimmen. Nun reiht er sich ein in die Liste der Alterspräsidenten. Diese liest sich wie ein „Who is who“ der deutschen Politik: Paul Loebe, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Ludwig Erhard oder Herbert Wehner. Es kam aber auch zu unschönen Begleitumständen und kuriosen Auftritten.

Im Jahr 1994 war der Ostberliner Schriftsteller Stefan Heym, der als Parteiloser für die PDS in den Bundestag gewählt worden war, der älteste Parlamentarier. Die CDU/CSU hielt Heym, einst ein kritischer, letztlich aber regimetreuer und privilegierter DDR-Bürger, für „unwürdig“, das Parlament zu eröffnen. Folglich verweigerte die CDU/CSU ihm den Beifall; einige Fraktionsmitglieder verließen demonstrativ den Plenarsaal. Der Skandal im Skandal: Heyms Rede wurde nicht wie üblich im amtlichen Bulletin der Bundesregierung veröffentlicht. Alles in allem war das kein souveräner Umgang mit einem unerwünschten Alterspräsidenten.

Eine kuriose Rede

In Erinnerung bleibt auch der Auftritt des Frankfurter CDU-Abgeordneten und ehemaligen Forschungsministers Heinz Riesenhuber, dem 2009 die Ehre zuteil wurde, den neu gewählten Bundestag zu eröffnen. Seine Rede geriet zu einer Mischung aus staatsmännischem Pathos und Polit-Kabarett. Riesenhuber erklärte damals das Waldsterben für beendet und berichtete, dass er Unternehmer regelmäßig frage: „Wann haben Sie Ihren Abgeordneten zum letzten Mal geknuddelt?“ Die Reaktion des Grünen-Abgeordneten Volker Beck: „Wenn schon keine große Rede, dann wenigstens eine kuriose.“

Eine kuriose Rede wird Gysi sicherlich nicht halten. Sie dürfte eher nachdenklich ausfallen, mit humoristischen Einschüben. Ob er sich durchringen wird, sein striktes Nein zur Wiedervereinigung im Nachhinein als Fehler zu bezeichnen? Eines ist jedenfalls sicher: Hätten er und die SED/PDS sich durchgesetzt, wäre Gysi heute allenfalls Alterspräsident der DDR-Volkskammer. Ob er dann – mit oder ohne Redezeitbeschränkung – sagen dürfte, was er will? Wohl kaum.