Ein mittlerweile etwas älterer Bekannter erzählte mir einmal, wie er fast in die Politik gegangen wäre. Ein Freund nahm ihn Mitte der Achtziger mit zu einer Versammlung der FDP. Gerade war Otto Graf Lambsdorff zu einer Geldstrafe von 180.000 Mark wegen Steuerhinterziehung in der Flick-Affäre verurteilt worden. Auf der Versammlung überschlugen sich die FDPler dann mit Solidaritätsbekundungen für Lambsdorff. Mein Bekannter, ein Jurist mit klaren Prinzipien und ein Freund des offenen Wortes, fand das empörend. Das sagte er auch. Sofort wurde er niedergebrüllt. Wer denn den Nestbeschmutzer eingeladen hätte? Nach der Debatte kamen einige FDPler auf ihn zu und klopften ihm auf die Schulter. Endlich hätte das mal einer gesagt, flüsterten sie. Mein Bekannter beschloss noch am selben Tag, nie in die Politik zu gehen.

Das Versprechen der AfD Die AfD ist angetreten mit dem Versprechen, ein Ort für Menschen wie meinem Bekannten zu werden. Intrigen, Machtkämpfe, Postengeschacher, Flügelkämpfe, Kleinkrieg gegeneinander, Bürgerferne, Abgehobenheit – all das warf die AfD ständig den „Altparteien“ des politischen „Systems“ vor. Die bundesdeutsche Demokratie sei zum Selbstbedienungsladen der Parteifunktionäre verkommen.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.