Alexander Gauland scheint sich beim Verfassen seines jüngsten Zeitungsbeitrages den Text einer Hitler-Rede auf den Schreibtisch gelegt zu haben – das jedenfalls vermutet der Historiker Wolfgang Benz in einem Artikel für den Tagesspiegel. Gemeint ist ein Gastbeitrag des AfD-Parteivorsitzenden für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. In diesem erklärt Gauland Populismus als Reaktion auf das Machtverhalten einer neuen, „globalisierten“ Elite. Von dieser fühle sich das einfache Volk zunehmend abgehängt.

Der Tagesspiegel glaubt darin eindeutige Parallelen zu einer Rede Adolf Hitlers zu erkennen; bei dieser scheint sich Gauland nicht nur ideologisch, sondern wohl auch bei Struktur und Aufbau der Argumentation bedient zu haben. Bloß: So tief in der Vergangenheit hätte Gauland gar nicht graben müssen. Eine ganz ähnliche Analyse findet sich in – wer hätte das gedacht? – besagtem Tagesspiegel, keine zwei Jahre vor dem Erscheinen von Gaulands Text. Dort war Gauland übrigens ebenfalls Kolumnist – vor seiner Zeit in der AfD, versteht sich.