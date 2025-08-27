- Der Soziologe
Ohne sein Geschick wäre Friedrich Merz nicht Kanzler geworden. Jetzt ist Alexander Dobrindt Bundesinnenminister – und muss die Regierung aus der Krise führen. Das wohl größte Thema unserer Zeit – die illegale Migration – bedarf nun echter Lösungen.
Er bleibt sitzen. Britta Haßelmann schenkt Cola ein. An den Wänden alte Wahlplakate, mit denen die Grünen gegen die Union gekämpft haben. Die Fraktionsvorsitzende beklagt den harten Wahlkampf. Der CSU-Landesgruppenchef winkt ab, man habe sich doch gegenseitig nichts geschenkt. Der CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil hatten gerade den Raum verlassen. Sie wollten über das Schuldenpaket verhandeln, doch das ist erst mal gescheitert.
Es sei keine richtig gute Chemie zustande gekommen zwischen Merz, Klingbeil und den Grünen, erklärt ein Teilnehmer der Runde später. Alexander Dobrindt aber bleibt und hört zu. Haßelmann und ihre Kollegin Katharina Dröge finden mit ihm ins Gespräch. Was denken sie so über die Rechten, über die Linken, und was wollen sie überhaupt? Es wird geplaudert, das hilft.
