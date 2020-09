Die ungewöhnliche Fahrradgemeinschaft, an der Söder die Welt via Instagram teilhaben ließ, hat im Freistaat aufhorchen lassen. Sie dokumentiert nicht nur ein Männerbündnis, sondern heizt Spekulationen an. Schließlich stehen die Bayern vor einer unerwarteten Nachfolgedebatte: Je lauter über die Kanzlerambitionen Söders spekuliert wird, desto mehr tuschelt man in München, wer denn als Ministerpräsident bereitstünde.