Nun teile ich durchaus die Erleichterung, dass das Bundesverwaltungsgericht die überragende Bedeutung der Presse- und Meinungsfreiheit in seiner Entscheidung herausgestellt hat und will darauf noch näher eingehen. Auch wenn ich – wie Yücel – zu denen gehöre, die sich lieber eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gewünscht hätten, um die Frage, inwieweit das Vereinsrecht bei Eingriffen in die Pressefreiheit anwendbar sein kann, zu beantworten. Man darf bezweifeln, dass in Karlsruhe die Überzeugung der Leipziger Richter, dies sei möglich, uneingeschränkt geteilt worden wäre. Sicher sein kann man sich leider nicht, da der Weg nach Karlsruhe – zumindest in dieser Causa – versperrt bleibt. In Grundrechtsfragen ist der Staat Verpflichteter und nicht Berechtigter, er ist nicht Grundrechtsträger. Dementsprechend kann er dankenswerterweise auch keine Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil erheben.