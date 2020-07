Der Start in das neue Amt war so ungewöhnlich wie die Personalie selbst. Weil Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionschefin nach Brüssel ging, musste auf dem Posten der Verteidigungsministerin ein Nachfolger gefunden werden. Dafür konnte Annegret Kramp-Karrenbauer eigentlich nicht infrage kommen, hatte sie doch noch im Juli 2019 erklärt: „Ich habe mich bewusst entschieden, aus einem Staatsamt in ein Parteiamt zu wechseln. Es gibt in der CDU viel zu tun.“

Nur Tage später, am 12. Juli vergangenen Jahres, hatte sich AKK anders entschieden und erhielt aus den Händen des Bundesratsvizepräsidenten im Schloss Bellevue die Ernennungsurkunde. Hausherr Frank-Walter Steinmeier weilte im Urlaub, und der Bundesratspräsident, protokollarisch Steinmeiers Vertreter, war auf Dienstreise im Ausland.

