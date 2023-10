Aiwanger ante portas - Freie Wähler machen Suche nach Mehrheiten noch schwieriger

Die Freien Wähler werden bei der Landtagswahl in Bayern voraussichtlich zweitstärkste Partei. In Hessen könnten sie es über die Fünfprozenthürde schaffen. Falls sie 2025 auch in den Bundestag einziehen, würde die Koalitionsbildung zusätzlich erschwert.