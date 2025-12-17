Ahmad Mansour im Porträt - Der Kämpfer für die Demokratie

Ahmad Mansour holt muslimische Jugendliche aus der Islamismus-Falle heraus. Mit dem Präventionsprojekt „Dis_Ident“ will er neue Impulse setzen. Dafür wird er von vielen Seiten angegriffen. Die neue Bundesregierung unterstützt ihn.