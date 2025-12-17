Ahmad Mansour
Ahmad Mansour / Foto: Picture Alliance/DPA

Ahmad Mansour im Porträt Der Kämpfer für die Demokratie

Ahmad Mansour holt muslimische Jugendliche aus der Islamismus-Falle heraus. Mit dem Präventionsprojekt „Dis_Ident“ will er neue Impulse setzen. Dafür wird er von vielen Seiten angegriffen. Die neue Bundesregierung unterstützt ihn.

VON CLEMENS TRAUB am 3. Januar 2026 4 min

Blass sieht Ahmad Mansour aus, mit tiefen Augenringen, aber entschlossenem Blick führt er durch die neuen Räumlichkeiten der Mind Prevention GmbH in einem Gewerbegebiet im Süden Berlins. Die Zimmer wirken industriell, nur spärlich möbliert, die Wände weiß. Vor geladenen Gästen präsentiert der bekannte Islamismuskritiker Deutschlands stolz, wofür er jahrelang arbeitete. Wie ein Boxer, der seinen Kampf gewonnen, aber nicht ohne schmerzhafte Treffer überstanden hat.

Günter Johannsen | Sa., 3. Januar 2026 - 12:02

gilt Ahmad Mansour, denn er scheut keine persönlichen Verluste, um den Extremisten des Islam die Grenzen aufzuzeigen und der deutschen Bevölkerung die Augen für die Realität in unserem Land zu öffnen! Er wird sowohl von Islamisten (IS und Hamas etc.) als auch Kommunisten (Linksfaschisten) in unserem Land gehasst. Und er macht trotzdem weiter ...
Hut ab vor diesem Mann!

Lisa Werle | Sa., 3. Januar 2026 - 12:06

Es gibt nicht viel, was mir in diesen Tagen Hoffnung macht auf gutes Regieren. Dieser Beitrag und die Unterstützung für Ahmed Mansour durch das Bundesinnenministerium und das Bundesforschungsministerium gehören dazu. Zufall, dass beide Minister aus der CSU kommen? Ich hoffe nicht!
Wir müssen diesen mutigen Mann in seinem Kampf gegen den politischen Islam und gegen Islamismus unterstützen, auch gegen die üblen Attacken links-ideologischer NGOs.

Brigitte Miller | Sa., 3. Januar 2026 - 13:02

wäre doch ein Betätigungsfeld für alle jene, die sich so lautstark gegen "Hass und Hetze" positionieren.
Aber selbstverständlich wird das nicht passieren, denn Herr Mansour ist nicht links, sondern vernünftig und pragmatisch.
Ich wünsche ihm und seiner Familie alles Gute.

C. Schnörr | Sa., 3. Januar 2026 - 13:16

Hochachtung an Herrn Mansour und seine Frau, dass sie es auf sich nehmen dieses Projekt "durchziehen". Ein einsamer Lichtblick in diesem woke-irren Berlin. Ist HateAid eigentlich schon aktiv geworden wegen der massiven Hassausbrüche und Drohungen gegen Herrn Mansour und seine Familie?

