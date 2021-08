Kaum hatten die Taliban die afghanische Hauptstadt Kabul besetzt, da verbreitete sich in Deutschland ein Satz, der zum Mantra der Union in diesem Bundestagswahlkampf geworden ist. „2015 darf sich nicht wiederholen.“ Der Spitzenkandidat der CDU, Armin Laschet, hat ihn gesagt. Die Bilder, die damit verbunden sind, lösen Ängste aus. Man denkt an Flüchtlinge, die zu Tausenden in Deutschland angekommen sind, über die Grenze zu Österreich oder in Bahnhöfen.

Heute weiß man: Nicht alle dieser Menschen kamen aus Todesangst, auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien. Es gab darunter auch zahlreiche Mitläufer aus anderen Ländern, die die Naivität der Bundesregierung nutzten, um Asyl in der Bundesrepublik zu verlangen. Weil darunter nicht zuletzt auch Terroristen waren, wurde 2015 zur Chiffre für Kontrollverlust.

Wenn CDU- und CSU-Politiker diese Chiffre heute bemühen, dann tun sie es auch, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn eine neue Flüchtlingswelle käme zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, mitten im Bundestagswahlkampf. „2015“, das ist kein Thema, mit dem CDU und CSU punkten können. Die Jahreszahl steht für massiven Vertrauensverlust: ein absoluter Wahlkampfkiller. Vor allem wegen der Flüchtlingswelle ist die AfD in den Bundestag und in die Landesparlamente gekommen. Grund genug für die Union, an dieser Front Geschlossenheit zu demonstrieren.

Dabei ist „2015“ nicht „2021“. Der Vergleich geht weitgehend an der Realität vorbei. Die Gefahr, dass sich vor den Erstaufnahmeeinrichtungen der Länder lange Schlangen bilden, ist eher gering. Afghanistan sei so gut wie dicht, sagt Chris Melzer, Sprecher des Internationalen Flüchtlingshilfswerks UNHCR. Die Taliban ließen niemanden ausreisen. Offiziell. Inoffiziell gelinge es aber jeden Tag „einer vierstelligen Zahl von Menschen“, das Land zu verlassen. Es sind die Wohlhabenderen, die sich das leisten können, nicht die, bei denen die Not am größten ist.

Fokus auf die Ortskräfte Von 3,5 Millionen Binnenflüchtlingen ist die Rede. Diese versorgt das Flüchtlingswerk auch weiterhin mit Lebensmitteln und Wasser – so gut es irgendwie geht. 200 Mitarbeiter des UNHCR riskieren dafür ihr Leben. 337 Millionen Dollar bräuchten sie, um die schlimmste Not zu lindern. Etwas weniger als die Hälfte gibt ihr Etat aber nur her.