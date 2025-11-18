- Politik gegen Geld
Neue Enthüllungen über fragwürdige Geschäftsmodelle der Weimer Media Group setzen den Kulturstaatsminister massiv unter Druck – und bringen Markus Söder in eine Schlüsselrolle. Der politische Schaden wächst. Jetzt entscheidet sich, ob Wolfram Weimer fällt.
Markus Söder (CSU) ist ein mächtiger Mann. Von seiner Entscheidung wird es mutmaßlich abhängen, ob Kulturstaatsminister Wolfram Weimer weiterhin im Amt bleiben kann oder nicht. Der bayerische Ministerpräsident hat politischen Instinkt. Es ist kaum vorstellbar, dass er seinen eigenen Ruf ohne Not dem amtierenden Kulturstaatsminister opfert.
