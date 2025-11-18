Affäre um die Weimer Media Group - Politik gegen Geld

Neue Enthüllungen über fragwürdige Geschäftsmodelle der Weimer Media Group setzen den Kulturstaatsminister massiv unter Druck – und bringen Markus Söder in eine Schlüsselrolle. Der politische Schaden wächst. Jetzt entscheidet sich, ob Wolfram Weimer fällt.