- Angst vor der Anpassung
Der Erfolg der AfD erklärt sich nicht nur durch die sichtbare Seite der Partei. Vielmehr war das sogenannte Vorfeld Kraftspender der Rechtspopulisten. Derzeit scheint die Partei einen Moderationskurs einzuschlagen – dieser stößt vor allem beim Vorfeld auf Ablehnung. Kommt es jetzt zum Bruch?
Ein stillgelegtes Autohaus im Spreewald wird an diesem Montagabend im Januar Schauplatz eines ungewöhnlichen Medienspektakels. Ein Discounter, ein Dönergrill und eine Tankstelle liegen in der Nachbarschaft, direkt an der Autobahnauffahrt nach Berlin. Wer hier vorbeikommt, will entweder ins malerische Örtchen Vetschau oder schnell weg ins nahe Cottbus oder Richtung Hauptstadt.
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