Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel spricht im Januar 2025 vor Anhängern im Hamburger Rathaus
Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel spricht im Januar 2025 vor Anhängern im Hamburger Rathaus / Foto: Rafael Heygster

AfD zwischen Moderationskurs und Vorfeld Angst vor der Anpassung

Der Erfolg der AfD erklärt sich nicht nur durch die sichtbare Seite der Partei. Vielmehr war das sogenannte Vorfeld Kraftspender der Rechtspopulisten. Derzeit scheint die Partei einen Moderationskurs einzuschlagen – dieser stößt vor allem beim Vorfeld auf Ablehnung. Kommt es jetzt zum Bruch?

VON FELIX HUBER am 17. März 2026 16 min

Autoreninfo

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

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Ein stillgelegtes Autohaus im Spreewald wird an diesem Montagabend im Januar Schauplatz eines ungewöhnlichen Medienspektakels. Ein Discounter, ein Dönergrill und eine Tankstelle liegen in der Nachbarschaft, direkt an der Autobahnauffahrt nach Berlin. Wer hier vorbeikommt, will entweder ins malerische Örtchen Vetschau oder schnell weg ins nahe Cottbus oder Richtung Hauptstadt. 

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Jens Böhme | Di., 17. März 2026 - 18:49

Bei dieser AfD kann man die erfolgreichen Rechtspopulisten anderer europäischer Länder verstehen, dass diese mit der AfD nichts zu tun haben wollen.

Günther | Di., 17. März 2026 - 19:10

anderer europäischen Länder werden auch nicht durch eine Brandmauer drangsaliert, von einem politisch geführten Verfassungsschutz diffamiert und einer staatlich finanzierten "Zivilgesellschaft" nebst "Antifa" durch Handarbeit bedrängt und verfolgt.

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