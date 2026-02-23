AfD zwischen Moderationskurs und Vorfeld - Angst vor der Anpassung

Der Erfolg der AfD erklärt sich nicht nur durch die sichtbare Seite der Partei. Vielmehr war das sogenannte Vorfeld Kraftspender der Rechtspopulisten. Derzeit scheint die Partei einen Moderationskurs einzuschlagen – dieser stößt vor allem beim Vorfeld auf Ablehnung. Kommt es jetzt zum Bruch?