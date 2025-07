Bei der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 schrieb die AfD Geschichte: Mit 20,8 Prozent wurde die Partei nicht nur zweitstärkste Kraft im Land, sondern erzielte zugleich ihr bislang bestes Ergebnis auf Bundesebene. Kurz darauf – ausgelöst durch ein überraschendes Haushaltsmanöver und gebrochene Wahlversprechen des Kanzlers in spe Friedrich Merz – zog die Partei in Umfragen sogar am Wahlsieger Union vorbei. Auch wenn dieser Höhenflug nur eine Momentaufnahme im Schock über die beispiellose Schuldenaufnahme gewesen sein dürfte, stellen sich in der selbstbewusst auftretenden Rechtspartei allmählich Richtungsfragen für künftige Machtoptionen.

Etwa ein Fünftel der bundesdeutschen Wähler steht derzeit mehr oder weniger fest hinter der AfD. Doch trotz aller Umfrage-Euphorie sagen die meisten Demoskopen der Rechtsaußenpartei ein ungefähres Maximalpotential von 30 Prozent voraus. Von einer absoluten Mehrheit und der Umsetzung aller Wahlversprechen wäre die Partei demnach selbst im für sie günstigsten Szenario weit entfernt. Langfristig werden die Rechten daher um die Frage, ob man bereit ist, für das übergeordnete Ziel der Regierungsverantwortung Kompromisse zu schließen und kontroverse Positionen notfalls auch aufzugeben, nicht herumkommen.