- Hape gegen Höcke – aber bitte als Beatrix
Im Thüringer Landtag sollen erstmals „Experten“ ein AfD-Verbotsverfahren erörtern. Mit dabei laut Zeit-Recherchen: Hape Kerkeling. Wenn der schon kommt, dann aber bitte als Königin Beatrix. Das wäre im AfD-Verbotstheater nur konsequent.
„Warum nicht Mario Barth?“, fragt ein prominenter Nutzer, der von Linken irgendwann das Etikett „umstritten“ bekommen hat, unter einem aktuellen X-Post der Wochenzeitung Die Zeit. Und wohl wahr, Mario Barth wäre auch eine gute Alternative gewesen. Immerhin füllt der Komiker große Stadien. Wie der Führer damals. Oder Serdar Somuncu. Der war mit „Mein Kampf“ sogar auf Lesereise.
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