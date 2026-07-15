Hape Kerkeling

AfD-Verbotsverfahren Hape gegen Höcke – aber bitte als Beatrix

Im Thüringer Landtag sollen erstmals „Experten“ ein AfD-Verbotsverfahren erörtern. Mit dabei laut Zeit-Recherchen: Hape Kerkeling. Wenn der schon kommt, dann aber bitte als Königin Beatrix. Das wäre im AfD-Verbotstheater nur konsequent.

VON BEN KRISCHKE am 15. Juli 2026 3 min

Ben Krischke

Autoreninfo

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „Die Wokeness-Illusion“ und Mit-Autor des Buches „Der Selbstbetrug“ (Verlag Herder). Er lebt in München.

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„Warum nicht Mario Barth?“, fragt ein prominenter Nutzer, der von Linken irgendwann das Etikett „umstritten“ bekommen hat, unter einem aktuellen X-Post der Wochenzeitung Die Zeit. Und wohl wahr, Mario Barth wäre auch eine gute Alternative gewesen. Immerhin füllt der Komiker große Stadien. Wie der Führer damals. Oder Serdar Somuncu. Der war mit „Mein Kampf“ sogar auf Lesereise. 

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Armin Latell | Mi., 15. Juli 2026 - 13:12

Herbert Gröhlemeyer anbieten. Schließlich bestimmt der, wie unsere Gesellschaft aussieht, wer die Guten und wer die Bösen sind. Aber Dummheit mal beseite: niemand braucht, um Klarheit zu schaffen, ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Die ist demokratischer und verfassungsgerechter als all die anderen, vom Steuerzahler finanzierten, üblen Vereinigungen, die allgemeinhin Parteien genannt werden. Dass gerade die kriminellen Mauerschützennachfolger diese Farce organisieren ist ein schlechter Witz . Es war damals ein großer Fehler, diese Verbrecherpartei nicht zu verbieten. Denn DIE wollen den "Schweinestaat" stürzen. Wenn eine Partei das Attribut verfassungsfeindlich verdient, dann diese. Aber man hat in einem Anfall von Größenwahn (der bis heute andauert), den Bock zum Gärtner gemacht. Die ddr wurde wirtschaftlich von der brd übernommen, politisch war es aber genau umgekehrt. Wer das nicht sieht, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Wir leben schon wieder in "unserer Demokratie".

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 15. Juli 2026 - 13:14

Herr Krischke.
UNVERGESSEN Hape Kerkeling als Königin Beatrix und jetzt wissen wir, warum ihm das mühelos gelang?
"Alles Adel oder was" ?
Ich hatte irgendwo gelesen, dass ein Verwandter von ihm in einem KZ ums Leben kam.
Ich finde das okay, dass er das Wort ergreift, wenn es für ihn "ans Eingemachte geht".
Das machen hier im Forum regelmäßig Kommentatoren, die der SED nicht alles nachsehen.
An der Reaktion von Herrn Ramelow meine ich erkannt zu haben, dass Herr Höcke einen politischen Coup gelandet haben könnte, als Herr Kemmerich noch glaubte, "ein Heft in der Hand zu halten".
Ich bleibe sehr vorsichtig bei der AfD und besonders Herrn Höcke, ich bin aber nur für einen Verbotsantrag mit Hand und Fuss und wäre es bei jeder Partei, die Anlass dazu bietet.
Bei der NSDAP hatte man die Chance nicht mehr.
Das wird nicht wieder geschehen.
Wie gesagt, bei Aussicht auf Erfolg.
Ich orientiere mich an Prof. Voßkuhle.
Abitur am Leopoldinum I in Detmold.
Detmold hat so einige Größen hervorgebracht!

das Problem ist doch seit 2013, dass es den Antidemokraten aller Einheitsparteien, von der spd bis zur csu, einfach an Hand und Fuß fehlt. Von "mit Argumenten stellen" sprechen diese Dummen ja schon lange nicht mehr, weil sie schlicht keine haben. Ich hoffe, dass irgendwann dieser totalitäre, undemokratische Augiasstall ausgemistet wird. Und vllt. kommen auch Sie irgendwann zur Besinnung.

Armin Latell | Mi., 15. Juli 2026 - 13:15

Herbert Gröhlemeyer anbieten. Schließlich bestimmt der, wie unsere Gesellschaft aussieht, wer die Guten und wer die Bösen sind. Aber Dummheit mal beseite: niemand braucht, um Klarheit zu schaffen, ein Verbotsverfahren gegen die AfD. Die ist demokratischer und verfassungsgerechter als all die anderen, vom Steuerzahler finanzierten, üblen Vereinigungen, die allgemeinhin Parteien genannt werden.

Dass gerade die Rechtsnachfolger der Erbauer des Antifaschistischen Schutzwalls, an dem so viele Menschen getötet wurden, diese Farce organisieren, ist ein schlechter Witz . Es war damals ein großer Fehler, diesen kriminellen Verein nicht zu verbieten. Denn DIE wollen den "Schwxxxxstaat" stürzen. Wenn eine Partei das Attribut verfassungsfeindlich verdient, dann diese.

Es war damals ein großer Fehler, diese Verbrecherpartei (also die sed) nicht zu verbieten. Wenn eine Partei das Attribut verfassungsfeindlich verdient, dann diese. Aber man hat in einem Anfall von Größenwahn (der bis heute andauert), den Bock zum Gärtner gemacht. Die ddr wurde wirtschaftlich von der brd übernommen, politisch war es aber genau umgekehrt. Wer das nicht sieht, dem ist sowieso nicht mehr zu helfen. Wir leben schon wieder in "unserer Demokratie".

Sabine Hofmann | Mi., 15. Juli 2026 - 13:15

HP Kerkeling im Thüringer Landtag zum Thema AFD Verbotsverfahren..ich lach mich weg.
Bessere Wahlwerbung für die AFD kann es gar nicht geben...

Klaus Funke | Mi., 15. Juli 2026 - 14:38

Aber die Zensurmaschine des Herrm Marguier hat es verhindert. Weil, das ist ja hier das demokratischste Magazin, wo jibt. Trotzdem Kerkeling passt genau in dieses Theater von SED-Nachfolger, Grünen, SPD etc. Wie man sich bettet, so liegt man. Dieser Staat ist nur noch zum... nein, ich schreib es nicht - die demokratische Zensurmaschine des hochverehrten Herrn Marguier will es nicht. Nein, mich ekelt vor dem ganzen Sch... ich muss an die Luft.

Dagmar Lubig | Mi., 15. Juli 2026 - 14:48

dann würde uns wahren Demokraten keine Zeit zum witzeln bleiben, dann würde man uns auf dem schnellsten Wege aus dem "Verkehr" ziehen.
Bis dato sind es deren Träume, und hoffentlchi bleibt es dabei.
Diese Gefahr ist größer, als die von der anderen Seite.

Christa Wallau | Mi., 15. Juli 2026 - 13:40

so weit wie in der Ukraine, wo ein ehemaliger
Witzereißer zum Präsidenten mutierte.
Und es gelang diesem Herrn Selenskij doch tatsächlich, mit seinem "Charisma" ganz Europa in seine Auseinandersetzungen und die der USA mit Rußland hineinzuziehen, so daß uns Deutschen eine aktive Kriegsbeteiligung unmittelbar bevorstehen dürfte.
Da paßt ein Hape Kerkeling prima ins Bild!
Daß er schwul ist, macht ihn für jedes Amt in der BRD noch geeigneter als die immense Sachkenntnis, die er in punkto Politik und
Verfassung besitzt; denn Deutschland ist schließlich das "Regenbogenland" schlechthin!

Wir gehen den buntesten Zeiten entgegen, die es je auf deutschem Boden gegeben hat.

Klaus Funke | Mi., 15. Juli 2026 - 13:42

Am Ende wird es wie Frau Hofmann sagt, lupenreine Werbung für die AfD, die danach womöglich gerade dadurch die absolute Mehrheit erreicht. Was soll dieser blöde Zirkus? Und gerade von der Linken. Bei Lichte betrachtet, hätte man mehr Chancen mit der Linken als bei der AfD ein Verbotsverfahren durchzubekommen. Die sind die wahren Verfassungsfeinde! Die wollen einen anderen Staat. Nicht die AfD. Die sind nur die alte CDU von vor 1990. Die Linke - Stalinisten! "Die Reichen ins KZ" und was die nicht schon alles herausgekotzt haben. Denken die Heinis nicht an den Ruf unseres Landes, den sie mit diesem Theater weiter beschädigen. Was glaubt man wird der US-Außenminister Rubio sagen oder tun, wo er jetzt gerade den europäischen Gerichtshof ins Visier nimmt? Dass eine Partei verboten wird, die amerikanische Interessen in Deutschland und Europa so vehement vertritt? Aber Quatsch, sie wird ja nicht verboten, dieser Schuss wird eindeutig nach hinten losgehen. Da könnte ich meine Pension verwetten

Thomas Hechinger | Mi., 15. Juli 2026 - 13:46

Ich würde mich auch als Experte zur Verfügung stellen. Ich habe das Große Latinum, kann Loriots Gedicht „Advent“ auswendig fehlerfrei aufsagen und war 2017 auf einer AfD-Veranstaltung in Pforzheim. Ich komme gerne nach Wolfratshausen oder Wolpertingen oder wie das heißt. An welcher Haltestelle steht Tante Jutta? König Beatrix paßt nicht zu mir. Aber ich würde mich als Wladimir Putin verkleiden. Daran kann mich Tante Jutta erkennen.

Christa Wallau | Mi., 15. Juli 2026 - 13:49

so weit wie in der Ukraine, wo ein ehemaliger
Komiker zum Präsidenten wurde.
Und es gelang diesem Herrn doch tatsächlich, mit seinem "Charisma" ganz Europa in seine Auseinandersetzungen und die der USA mit Rußland hineinzuziehen und uns Deutschen die Milliarden aus der Tasche zu ziehen, die wir selber dringend brauchten.
Da paßt ein Hape Kerkeling prima ins Bild!
Daß er "anders" ist als Otto Normalmann, macht ihn für jedes Amt in der BRD noch geeigneter als die immense Sachkenntnis, die er in punkto Politik, Verfassung und Grundrechte besitzt; denn Deutschlands Farben sind ja - neben schwarz-rot-gold - längst die Farben des Regenbogens.

Wir gehen den buntesten Zeiten entgegen, die es je auf deutschem Boden gegeben hat.

Eselsbrücke | Mi., 15. Juli 2026 - 13:58

Könnte mir das als nächste Schlagzeile in der Zeit vorstellen:
"Überwältigende Zustimmung der Kulturschaffenden Deutschlands zur Politik von Einheitspartei und Regierung!"

Theo Lackner | Mi., 15. Juli 2026 - 14:33

Die tatsächlichen Experten, auch und gerade in den Unsere-Demokratie-Parteien, wissen ganz genau, dass die "Beweislage" gegen die AfD in Sachen Verfassungsfeindlichkeit reichlich dünn ist. Es geht also gar nicht um ein echtes Verfahren, sondern darum, den Vorwurf am Köcheln zu halten und so rechte Positionen als extremistisch zu markieren.

Nicht das Partei-Schafott, sondern der stete Pranger ist das Ziel.

Markus Michaelis | Mi., 15. Juli 2026 - 14:34

Ich finde Intellektualisierungen (ZEIT gegen Apollo) erstmal gut. Man erkennt in allem mehr gegenläufige Aspekte und dass es am Ende um Entscheidungen geht, sehr selten um reine, alternativlose Wahrheiten.

Was ich mich frage ist, wann die Vereinbarkeit mit der Verfassung für mich selber eine große Rolle spielt, wann sie mir egal wäre, wann ich eine Vereinbarkeit mit der Verfassung eher ablehnen würde.

Was den Institutionenteil der Verfassung angeht, habe ich schonmal gesagt, dass ein "eingefleischter" Franzose in D notwendig verfassungswidrig denkt, weil die französische Verfassung in mehreren entscheidenden Punkten konträre Entscheidungen getroffen hat, die bei uns zentral verfassungswidrig sind. Jede Aktivität Richtung EU-Staat muss man auch als verfassungskritisch bis widrig sehen. Im Moment bin ich kein so ganz großer EU-Fan, aber das ist nicht in Stein gemeißelt und wenn es Richtung EU gehen soll, wäre die deutsche Verfassung für mich kein über allem stehender Gegengrund.

Urban Will | Mi., 15. Juli 2026 - 14:42

Irrsinn unserer Obrigkeit wettern, was eben auch diesen AfD-Verbots-Blödsinn mit einbezieht, würde er sich ein Denkmal stellen. Aber er will halt dem Mainstream dienen.

Immerhin wagten sich jetzt einige Damen aus dem Show-Business (Ruhland, Thomalla, etc.) mal vor und sagten ihre Meinung über unsere Irrsinns-Regierung. Chapeau!

Dass das Käseblatt „Die Zeit“ da drauf springt, war zu erwarten. Andere werden folgen.
Dass man in diesen „hohen Häusern“ (Schmidt würde sie alle mit Fußtritten zum Teufel jagen) die brutale Gewalt (Tritte auf den Kopf nehmen den Tod in Kauf) gegen Journalisten verharmlost, war ebenfalls zu erwarten. Wie sagte doch jemand von der AfD im BT: was wäre wohl los, wenn „Rechte“ auf Hayli eingetreten hätten...
Nun denn, lassen wir diese Gedankenspiele.

Soll der Hape sich zum Affen machen. Wenn schon in Zivil, könnte er ja das Schlämmer-Gebiss tragen, das kommt dem ganzen dann recht nahe.
Ich stifte die Bananen.

Markus Michaelis | Mi., 15. Juli 2026 - 14:49

Was den Werteteil angeht, ist es nicht weniger schwierig. Die heute immer mehr verbreitete Grundeinstellung den Werteteil der Verfassung als soetwas wie einen heiligen Text aufzufassen, der global und für alle Zeiten DAS richtige Menschsein definiert, das muss man mir glaube ich nochmal erklären, aber so wie ich es verstehe, lehne ich das zutiefst ab.

Dass wir bei uns hier die Menschenwürde (damit auch das Individuum) betonen, finde ich sehr gut, bin mir aber auch der Reibungspunkte zu anderen Kulturkreisen bewusst, die auf ernsten Fragen basieren. Bei allen Fragen der Gleichheit, Gerechtigkeit, Menschenrechte usw. scheint mir offensichtlich, wie sehr das auch politische Abwägungen und Prioritätssetzungen sind, immer in einem Gestrüpp aus gegenläufigen Aspekten.

Hier irgendeinen Text (auch noch aus wenigen Zeilen) als normativ DEN Menschen definierend ansehen zu wollen, lehne ich für mich erstmal sehr ab.

Markus Michaelis | Mi., 15. Juli 2026 - 14:59

Die Mitte ist super, das sind die Leute, mit denen ich zusammenleben will, aber politisch hat man sich in Sackgassen verrannt. Man will die eigene Weltsicht als alternativlos normativ für die Menschheit anerkannt sehen, man will dafür die eigene Weltsicht als widerspruchsfrei ansehen (Demokratie, Menschenrechte, Rechtsstaat, Gerechtigkeit ... alles dasselbe und widerspruchsfrei). Das ist zu überdreht geworden, es werden dadurch unrealistische Aufgaben angegangen, relevante Fragen werden zu simpel ignoriert, oder andere Strömungen werden einfach als im absoluten Sinne menschenfeindlich (identisch mit verfassungsfeindlich) abgetan.

Es werden Argumente zu "die mögen wir nicht" unkritisch vermischt mit Argumenten zu "die sind in einem absolut-ewigen Sinne Unmenschen".

Im Moment haben wir uns als Gesellschaft da etwas verrannt, würde ich sagen. Jedenfalls lehne ich ein durch irgendeine Verfassung vorgegebenes normatives Menschenbild ab - bis mir jemand erklärt, warum das gut sein soll.

Markus Michaelis | Mi., 15. Juli 2026 - 15:11

Verfassungen gibt es zB gerade deswegen, weil Menschen sehr unterschiedlich sein können. Sie setzen einen Rahmen, um zu Entscheidungen zu kommen, ohne sich die Köpfe einzuschlagen. Wer Verfassungen anfängt selber zu verheiligen, greift aus meiner Sicht diese Grundfunktion von Verfassungen an. Auch das ist nicht heilig: Menschen sind ab einem Punkt immer auch werteorientiert und Verfassungen müssen in diesem Spannungsfeld leben. Wer da aber soweit abkippt, dass Verfassungen zu unkritisch verheiligt werden, und Menschen und Strömungen nach formalen Kriterien tief abgeurteilt werden, ob sie den heiligen Texten und den diese auslegenden Institutionen genügen: das ist ab einem Punkt nicht besser als ein heiliges Volk, eine heilige Nation, irgendwelche heiligen Götter, eine heilige Natur und sonstige Heiligkeiten.

Rainer Mrochen | Mi., 15. Juli 2026 - 15:30

Florian Schröder im Interview im Cicero behandelt. Kebekus einschlägig bekannt ebenso wie Bosetti etc. Diese Sprachrohre der aktuellen Kameras von ARD und ZDF in einen Sack und...
Hape for Bundespräsident; Laut Selbsteinschätzung hält sich dieser Mensch für durchaus geeignet. (Naja, beim derzeitigen Politpersonal liegt er nicht einmal so falsch.)
Also bitte, weiter so im Politkabarett.

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