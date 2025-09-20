- Bemerkenswerter Realitätsverlust
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sieht die AfD in vier Jahren bei neun Prozent. Mit seinem Plädoyer für die Brandmauer liefert er zugleich das Argument, weshalb es so nicht kommen wird. Mit selbstmörderischer Energie klammert sich die Union an eine fatale Strategie.
Irgendein schlauer Mensch soll einmal gesagt haben: „Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Ob es George Bernard Shaw war, Winston Churchill oder Niels Bohr, darüber streiten sich die Geister. Vermutlich war es einfach irgendein anonymer Autor. Aber egal. Entscheidender ist die Botschaft: Voraussagen sind schwierig. Man sollte vorsichtig mit ihnen sein.
Das weiß natürlich auch Wolfram Weimer, seit Februar Kulturstaatsminister im Bundeskanzleramt. In einem Gespräch mit dem Podcast „Berlin Playbook“ des Nachrichtenmagazins Politico ließ er sich trotzdem zu der Aussage hinreißen, dass die Ergebnisse der AfD bis zur nächsten Bundestagswahl einbrechen werden und ergänzte dann: „Meine Prognose ist, die AfD wird 2029 bei neun Prozent sein.“
