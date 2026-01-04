AfD streitet über Reaktivierung der Wehrpflicht - Drei Keile ins Fleisch der AfD

Die AfD hat in den letzten Wochen der etablierten Politik zahllose Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Doch die Etablierten schauen wieder einmal tatenlos zu. Dabei wussten schon die alten Römer, wie man seinen Gegner effektiv schwächt: „divide et impera“.