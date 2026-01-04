Höcke
Die AfD hat in den letzten Wochen der etablierten Politik zahllose Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Doch die Etablierten schauen wieder einmal tatenlos zu. Dabei wussten schon die alten Römer, wie man seinen Gegner effektiv schwächt: „divide et impera“.

VON MATHIAS BRODKORB am 4. Januar 2026

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

Ausgerechnet in der AfD kam es kurz vor Weihnachten in Sachen Reaktivierung der Wehrpflicht zu einem Scharmützel, das sich hätte gut und gerne zu einem Flächenbrand ausweiten können. Für die etablierten Parteien wäre es eine Gelegenheit gewesen, gleich mehrere Keile tief in das Fleisch der AfD zu treiben. Dank der Brandmauer allerdings konnte sich die Rechtspartei einigermaßen unbeschadet in die Parlamentsferien verabschieden.

Mehr lesen über

Dorothee Sehrt-Irrek | So., 4. Januar 2026 - 17:35

aber auch liebes Forum, Sie halten das nicht für eine Sprache eines bestimmten Segments der politischen Auseinandersetzungen des letzten, gar vorletzten Jahrhunderts?
In der DDR gab es evtl. keine freien öffentlichen Diskurse, die eine
hochqualifizierte Sprache und Debatte ermöglicht hätten?
Hier schreibt Gott sei Dank aber auch NIEMAND so.
Okay, ich lese auch nicht alles.

Stefan | So., 4. Januar 2026 - 18:25

Wollte die Bundesregierung, unabhängig davon was die AfD sagt, die Wehrpflicht, die ja lediglich ausgesetzt ist, wieder einführen, wäre das aussetzen der Wehrpflicht durch den Bundesrat und dessen Stimmen ja locker wieder rückgängig zu machen.
Das wäre jedoch fatal, denn wo sollen die Wehrpflichtigen unterkommen, wo gemustert und verwaltet werden ???
Ist ja alles abgeschafft und eingestampft worden, bis man plötzlich meint:
"Der Russe kommt !!!"
Alles Käse, denn für die Wehrpflicht müssen zuerst einmal die Grundvoraussetzungen geschaffen werden und das wird in der Legislaturperiode der Regierung Merz und seinem jetzt schon "kriegstüchtigen" Herrn Pistorius wohl nicht mehr passieren.
Ich denke in der AfD kann man ruhig geteilte Meinungen darüber vertreten, denn großartig Einfluss auf das was Pistorius und Co. da vorhaben, haben weder Lucassen noch Höcke.
Warten wir erstmal die kommenden Wahlen in diesem Jahr ab und sehen dann , ob das weiterhin noch Thema sein wird.

IngoFrank | So., 4. Januar 2026 - 18:31

da Berlin weder vor 89 noch nach 89 zum Osten gehörte.
Berlin ist „privilegierte Hauptstadt“ der SED- Erben & der Alt Linken der BRD & einer Grün linken CDU die durch Länderausgleich am Leben gehalten & un- sexy ist.
Um die man, wenn man kann, einen großen Bogen schlagen sollte.
Der Mob auf Berlins Straßen zum Jahreswechsel inkl. linkerm Terror, sind gerade einige Tage her.

Zum Thema Wehrpflicht:
Unabhängig der unterschiedlichen Beurteilung der Aussagen verschiedener AfD‘ ler zum Thema, ist doch eins Fakt:
Patriotismus (nicht zu verwechseln mit Nationalsozialismus) Heimatstolz und Verbundenheit haben uns doch die Verfechter der multikulturellen Gesellschaft, zuerst in der Bildung, dann in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, erfolgreich aberzogen.
Die Milliardenschulden die in die „Verteidigung investiert“ werden sollen, stellt sich dann der zukünftige Soldat die Frage, was gibt mir das Land, warum soll ich mein Leben für dieses Land einsetzen? Das ist doch legitim ?

Armin Latell | So., 4. Januar 2026 - 18:58

Nein, meine Söhne geb ich nicht. Der "Nero Befehl" A.H. die gleiche Logik wie Höckes Aussage? Mehr daneben geht nicht. Die Forderung nach der Wehrpflicht entspringt doch nur dem neuen Narrativ, wieder KRIEGSFÄHIG werden zu wollen, nicht verteidigungsfähig. Die Opfer der totalitären Coronaideologie, Migrationsideologie, Klimarettungsideologie, Energiewendeideologie, Wokenessideologie... sollen jetzt ihre Köpfe hinhalten, um ein ideologisch, wirtschaftlich, gesellschftlich, kulturell mit purer politischer Absicht komplett abgewracktes Land mit ihrem Leben zu verteidigen? Nein, Höcke hat so was von recht, Lucassen hat die neue Realität diesbezüglich leider noch nicht verinnerlicht. Soldaten brauchen dafür immer etwas länger. Zum Glück, Herr Brodkorb, gibt es nur bei der AfD unterschiedliche Meinungen. Das nannte man früher Demokratie. Wegen Leuten wie Ihnen möchte man das natürlich nicht nach außen dringen lassen. Wehrpflicht? Nicht für dieses kaputte System!

Christa Wallau | So., 4. Januar 2026 - 19:34

soll also das sein, lieber Herr Brodkorb, was Björn Höcke betreibt, wenn er sich nicht begeistert - wie sein Partei-Kollege Lucassen - für eine sofortige Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland ausspricht.
Ich sehe das nicht so.
Obwohl ich grundsätzlich für eine Wehrpflicht bin u. deren Aussetzung für falsch gehalten habe, ist mir nicht wohl bei dem Gedanken, daß ausgerechnet j e t z t, da der Krieg Rußlands mit der Ukraine noch andauert u. unser Land dingend innerer Reformen bedarf, das Thema
Wehrpflicht und Aufrüstung so in den Mittelpunkt gestellt wird.
Mir scheinen die inneren Feinde Deutschlands weitaus gefährlicher zu sein als jeder äußere Feind, also - konkret - der verteufelte Putin.
Wenn gegen die Feinde im Inneren nicht endlich effektiv vorgegangen wird, nützen uns Wehrpflicht und Aufrüstung überhaupt nichts!!!
Dies sind ähnliche Gedanken, welche bei Björn Höcke eine Rolle gespielt haben, als er sich skeptisch zur Re-Animierung der Wehrpflicht geäußert hat.

Thomas Veit | So., 4. Januar 2026 - 19:52

so-und-so wäre..., wie es ist.

Aber ohne jetzt auf Details Ihrer Hypothesen was man alles hätte machen können und 'wie viele Keile auf dem Spielfeld lagen...' einzugehen, sehr geehrter Herr Brotkorb, Sie sagen es ja selbst an mehreren Stellen Ihres 'Keile-Artikels': die wahren DEPPEN sind die Etablierten... ... 👍🤣😅

DANKE!

Gerhard Fiedler | So., 4. Januar 2026 - 20:06

Geht es Ihnen eigentlich darum, dass die Brandmauer im Namen der Demokratie endlich ein Ende findet, oder darum, dass möglichst viele Keile tief in das Fleisch der AfD getrieben werden? Schließlich gehören Sie der SPD an.
Ist es nicht berechtigt, wie es Höcke tut, angesichts des heutigen Zustands von Deutschland, das in Richtung grünlinke Diktatur und Islam abtriftet, die Frage nach der Notwendigkeit einer Wehrpflicht zu stellen, um dann dieses unser Land noch verteidigen zu können? Von daher Höcke in die Nähe von Hitler zu rücken, finde ich unverschämt.
Was allerdings gegen Höckes Begründung spricht, ist - oh Wunder - die Möglichkeit des Eintretens einer Wende für unser Land. Dann nämlich hätte Deutschland so schnell keine verteidigungsfähige Bundeswehr.
Dass es in der AfD unterschiedliche Meinungen gibt, ist doch positiv zu sehen. Die Partei hat eben nicht immer recht, wie dies in der DDR Evangelium war und dieses nun unter Merz in der CDU Einzug hält.

Urban Will | So., 4. Januar 2026 - 20:12

Freistoß aus guter Distanz mit nur einer Einmannmauer. Ich sehe in den Positionen von Höcke und von Lucassen nachvollziehbare Elemente.
Mein Wehrdienst liegt lange zurück, es regierte Kohl (erst ein paar Jahre), mit Manfred Wörner hatten wir einen Verteidigungsminister, für den man Respekt empfand.
Patriotismus war nicht „rechtsradikal“ und die Fronten waren klar (Blauland und Rotblock). Heute? Haben wir eine Regierung, die dritte in Folge, die für alles eintritt, nur nicht für Deutschland, die Millionen von Scheinmigranten ins Land ließ, von denen auch heute noch Hunderttausende Shisha rauchend da hocken würden, während Kurt und Karl für sie kämpfen und sterben. Nur ein Beispiel.
Wäre ich ein junger Mann, wäre ich zwar ebenfalls Patriot, aber ich würde niemals mein Leben für ein Land geben, das sich solche Regierungen wählt. Sorry to say.
Wobei ich trotzdem in der Wehrpflicht auch positives sehe. Aber gewiss nicht als Abschreckung für... wen eigentlich? Die Russen? Lächerlich.

C. Schnörr | So., 4. Januar 2026 - 20:34

die Beiträge des Autors durchweg, inklusive der Weinprobe zum Jahreswechsel, und wundere mich immer mal wieder, warum ihn seitens der SPD noch nicht das grüne Schicksal von Herrn Palmer ereilt hat. Dieser Artikel nähert bewegt sich jedoch auf dem Niveau der Stadtbild-Debatte, wo jeder mit halbwegs intaktem Verstand weiss, was gemeint war und ist. Analog, im übertragenen Sinne, hier: Wenn jemand sich den Gemeinschaftswagen ausleiht und erdrückende Evidenz vorliegt, dass er ihn mit Vollgas gegen die nächste Wand fahren wird, und er Sie dann vorher bäte ihm zu helfen den maroden Wagen noch flott zu machen. Was würden Sie ihm antworten?

Ines Schulte | So., 4. Januar 2026 - 21:00

... ja wo denn und wann kann man im Original nachlesen, was Politker, diesmal Thorsten Braga, (noch nie vorher gehört) dem Cicero zu sagen haben? Ich nehme an, es beschränkt sich nicht auf einen Satz. Ich persönlich bilde mit gern selbst meine Meinung und muss es nicht durch einen Redakteur einordnen lassen. Deshalb: Wann und wie fand denn dieses Gespräch statt? Per Tel. oder im Studio vor Ort, und was hat so ein Zitierter sonst noch zu sagen? Vor allem, was wurde er gefragt?

Andreas Turnwald | So., 4. Januar 2026 - 21:34

Wenn ich mal korrigieren darf: „ Und dann gibt es noch die destruktive Variante des Populismus. Ihr geht es nicht (…) um die Aufhetzung der Massen gegen den POLITISCHEN GEGNER“.
Denn wer überall „Faschismus“ ruft, wo lediglich einer andererMeinung ist, der verhält sich destruktiv an der Demokratie. So derzeit die Etablierten gegen die Opposition.
Inhaltlich kann ich Höckes Argumentation nachvollziehen: Die kriegslüsterne Regierungs-Einheitsfront, die mit ihrem „nächsten Sommer greift uns Russland an“ stark nach Sender Gleiwitz riecht, will offensichtlich derzeit Kanonenfutter rekrutieren, um den Interessen der Falken in den USA zu dienen (Stichwort G.Friedman: „ Keil zwichen Russland und Deutschland treiben“)
Dafür gebe ich meine Söhne nicht! Auch wenn ich grundsätzlich einer Wehrpflicht wohlwollend gegenüber stehe.
Dienst an der Waffe gibt es nur bei hinreichend vertrauensvollem politischen Regierungspersonal, welches Diplomatie einsetzt, um Krieg zu vermeiden - nicht anders herum.

