- Drei Keile ins Fleisch der AfD
Die AfD hat in den letzten Wochen der etablierten Politik zahllose Bälle auf den Elfmeterpunkt gelegt. Doch die Etablierten schauen wieder einmal tatenlos zu. Dabei wussten schon die alten Römer, wie man seinen Gegner effektiv schwächt: „divide et impera“.
Ausgerechnet in der AfD kam es kurz vor Weihnachten in Sachen Reaktivierung der Wehrpflicht zu einem Scharmützel, das sich hätte gut und gerne zu einem Flächenbrand ausweiten können. Für die etablierten Parteien wäre es eine Gelegenheit gewesen, gleich mehrere Keile tief in das Fleisch der AfD zu treiben. Dank der Brandmauer allerdings konnte sich die Rechtspartei einigermaßen unbeschadet in die Parlamentsferien verabschieden.
-
