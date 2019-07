So erreichen Sie Cicero-Redaktion:

Die AfD in Sachsen kann zu der Landtagswahl Anfang September nur mit 18 statt mit 61 Listenplätzen antreten. Das liegt an Fehlern bei der Erstellung der Liste. Die Wahl fand an zwei verschiedenen Tagen statt und laut Landeswahlleiterin war der Zusammenhang zwischen den beiden Terminen nicht gegeben. Sie werden demnach als zwei einzelne Veranstaltungen gewertet und nur eine von ihnen mit der Wahlliste zugelassen.

Dagegen kann die AfD gerichtlich jedoch erst nach der Landtagswahl in Sachsen vorgehen. Doch dieser Aufschub gerichtlicher Prüfung ergebe wenig Sinn, schreibt Christian Rath in der taz. Das sächsische Landesverfassungsgericht sollte in diesem Fall eine Ausnahme machen und den Fall prüfen.