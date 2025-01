Herr Hartmann, Elon Musks Wahlaufruf für die AfD sorgt für Kontroversen. Vizepräsident Vance, der sich zwar nicht der Wahlempfehlung anschloss, teilte jedoch auf X die These, dass amerikanische Medien die Partei unsachgemäß als „Nazi-Partei“ abstempeln. Das Gegenteil sei der Fall, so Vance: Die AfD sei genau in den Gebieten stark, in denen der Widerstand während der NS-Herrschaft am stärksten gewesen sei. Stimmt das?