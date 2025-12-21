- Ein Treppenwitz deutscher Justizgeschichte
Im Kampf gegen Verfassungsfeinde hat es die Jusiz nicht leicht. Im vorliegenden Fall müht sich die Staatsanwaltschaft nun ab, einer Anzeige auch Beweise beizubringen. Doch vergeblich, keine Zeugen vorhanden. Damit die Posse ein Ende hat, hilft nur, schnell die Akten zu schließen.
Deutsche Staatsanwaltschaften scheinen noch immer zu wenig zu tun zu haben. Das legt jedenfalls der Fall des AfD-Bundestagsabgeordneten Matthias Moosdorf nahe. Gegen ihn wurde unlängst Anklage erhoben wegen des Verwendens von Zeichen verfassungswidriger Organisationen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.