AfD-Parteitag - Showdown im schnellen Brüter

Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen greift in seiner Rede auf dem Bundesparteitag offen die Radikalen und ihre Schutzherren in der Partei an. Er will die AfD vor Beginn des Superwahljahres auf einen moderaten Kurs bringen. Scheitert er wie zuvor Lucke oder Petry?