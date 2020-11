Rüdiger Lucassen sitzt seit 2017 für die AfD im Bundestag. Der Oberst a.D. der Bundeswehr und Diplom-Kaufmann ist der Chef des mitgliederstärksten AfD-Landesverbands in Nordrhein-Westfalen. Er gehört dem gemäßigten Lager um den Parteivorsitzenden Jörg Meuthen an.

Herr Lucassen, eigentlich sollte im Mittelpunkt des AfD-Parteitags die Frage stehen, welchen Sozialstaat die Partei will. Stattdessen hat Parteichef Jörg Meuthen mit seiner Brandrede gegen die „Krawallmacher“ in den eigenen Reihen den Graben zwischen Radikalen und Gemäßigten vertieft. Was glauben Sie, welchen Eindruck vermittelt die Partei gerade nach draußen?

Also, zu einem Parteitag gehört es, dass ein Bundesvorsitzender eine Grundsatzrede hält. Sicherlich hat er mit seiner Grundsatzrede sehr akzentuiert zu der innerparteilichen Situation in der Partei Stellung bezogen. Dabei hat er auch den Finger in die Wunde gelegt: Es gibt zwei verschiedene Richtungen, wie wir unsere Politik verkaufen. Nach außen, das gebe ich zu, erscheint die Partei zerstritten. Für mich ist das aber ein Schritt in dem Prozess, den richtigen Weg zu finden. Dafür bin ich ihm dankbar, dass er das in aller Klarheit angesprochen hat.

Im Bundesvorstand konnten die Gemäßigten um Meuthen ihre Mehrheit zwar ausbauen, aber nach dem Geräuschpegel der Proteste beim Parteitag zu äußern, ist seine Basis gebröckelt. Björn Höcke spricht „von einem großen Erfolg“ und von „einer Stärkung des Sozialpatriotismus“ in der Partei. Hat er Recht?

Nein, es liegt in der Genetik unserer Partei, dass diejenigen, die sich als die Radikaleren sehen, auch die Lauteren sind. Deshalb ist der Geräuschpegel allein noch kein Indikator für die Mehrheitsverhältnisse in unserer Partei. Wenn Herr Höcke das für sich als Erfolg beansprucht, liegt er verkehrt. Die Leitlinien zur Sozialpolitik wurden ja mit großer Mehrheit verabschiedet, weil es ein Konsenspapier war. Wenn Herr Höcke der Meinung ist, dass es eine große Opposition gegen Herrn Meuthen gegeben hat, frage ich mich: Warum ist er nicht einmal selbst aufgetreten?

Meuthens Vorgänger, Bernd Lucke und Frauke Petry, haben diesen Grabenkampf als Vorsitzende nicht überlebt. Warum konnte sich Jörg Meuthen am Wochenende halten?

Weil er bereit ist, den Weg, den ich auch vertrete, konsequent zu Ende zu gehen. Man kann nicht niederschwellig davon ausgehen, der Partei mit Handreichungen ein Profil zu geben. Man muss zu einer gegebenen Zeit Position beziehen, auch wenn das wehtut. Und diese Zeit war jetzt gekommen.

Der Konflikt zwischen Gemäßigten und Radikalen ist nicht neu. War es klug von Herrn Meuthen, ihn ausgerechnet zum Beginn des Superwahljahres 2021 zu thematisieren?

Dieser Dissens ist tatsächlich nicht neu. Wir standen vor der Frage: Tragen wir ihn in den Bundestagswahlkampf hinein? Oder haben wir jetzt noch dieses Window of Opportunity, um es noch vorher auf den Punkt zu bringen? Und da waren Herr Meuthen und ich uns einig, dass dieses Zeitfenster bis Weihnachten das richtige wäre. Für einen Präsenzparteitag war es also jetzt der beste Zeitpunkt.

