Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Herr Meuthen, sind Sie der Meinung, dass der letzte Freitag Ihnen politisch Rückenwind gegeben hat?

Momentan merkt man es noch nicht so sehr, weil der Gegenwind der Entrüsteten stark bläst. Aber ja, es ist so. Ich habe eine klare Mehrheit in der Partei hinter mir. Wenn die Leute, die unzufrieden sind, merken, dass ihre Argumentation, die Entscheidung werde rechtlich keinen Bestand haben, in sich zusammenfällt – und das wird sie – dann werden sie merken, dass wir uns durchgesetzt haben. Und das ist elementar wichtig für unsere Partei.

Ihr Co-Vorsitzender Tino Chrupalla hat am Freitag gegen den Parteiausschluss von Kalbitz gestimmt und auch gegenüber der ARD wiederholt, er halte es für „bedenklich, dass per Beschluss eine Parteimitgliedschaft rückwirkend für nichtig erklärt werden kann“. Gibt es zwischen Ihnen überhaupt noch einen gemeinsamen Nenner?

In dieser Frage sind wir im Dissens, das ist bekannt. Herr Chrupalla macht das ja auch sehr öffentlich. Aber mir geht es darum, dass wir unsere Satzung korrekt anwenden, dass wir unserem Anspruch, als Rechtsstaatspartei zu agieren, gerecht werden. Wir müssen die Schotten gegenüber jedweden rechtsextremen Bezügen dichtmachen. Grundsätzlich kann es zwischen Bundessprechern immer auch einmal zu atmosphärischen Spannungen kommen. Das ändert aber nichts daran, dass wir zusammenarbeiten können und werden.

Sie sagen, die Entscheidung gegen Kalbitz sei keine politische gewesen, andererseits müsse die AfD eine Brandmauer gegen Rechtsextremisten errichten. Gibt es da nicht einen Widerspruch?

In seiner politischen Arbeit für die AfD habe ich Herrn Kalbitz nicht mit rechtsextremen Bezügen wahrgenommen. Aber er hat eine verfestigt rechtsextreme Vita aus seiner Zeit vor der AfD-Mitgliedschaft. Dieses Bild hat sich in jüngster Zeit verdichtet. Er hat sich auch in keiner Weise von dieser rechtsextremen Vergangenheit losgesagt. Die HDJ war eine neonazistische Organisation, die später verboten wurde. Ich habe von Herrn Kalbitz nur gehört: Ich kann mich ja nicht von mir selbst distanzieren.

Also ist Herr Kalbitz ein Rechtsextremist?

Er hat sich von seiner rechtsextremen Vergangenheit nicht glaubhaft distanziert.

Wichtigste Grundlage der Entscheidung zum Parteiausschluss ist ja eine Liste der Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) von 2007, auf der eine „Familie Andreas Kalbitz“ aufgeführt ist. Haben Sie dieses Dokument gesehen?

Nein. Der Verfassungsschutz gibt dieses Dokument leider nicht heraus. Wir kritisieren das Gutachten des Verfassungsschutzes zur AfD ja aus gutem Grund und gehen juristisch dagegen vor. Aber wenn der Verfassungsschutz eine Tatsachenbehauptung macht, inklusive einer Mitgliedsnummer, dann gehe ich davon aus, dass das kein Fake ist. Wenn Sie das Puzzle zusammensetzen, dann besteht für uns kein Zweifel daran, dass Herr Kalbitz Mitglied der HDJ war.

Parteienrechtler wie etwa Herr Morlok bezweifeln, dass die Entscheidung des Bundesvorstands vom Freitag vor Gericht standhalten wird. Könnte die Causa Kalbitz für Sie zum Bumerang werden?

Ich bin mir unserer Rechtsposition absolut sicher. Uns liegt die Ursprungssatzung der AfD vor, da steht alles klar drin. Herr Kalbitz hat relevante Tatsachen verheimlicht. Wir haben das in anderen Fällen nicht toleriert, da können wir das bei Herrn Kalbitz auch nicht tolerieren.

Warum musste die Entscheidung gerade jetzt herbeigeführt werden?

Wir hätten das auch schon Mitte April entscheiden können. Aber ich habe gesagt, dass wir erst eine hinlängliche Informationsdichte haben müssten, um in dieser Entscheidung absolut sicher zu sein. Da gab es in der Mitgliederschaft erhebliche Unruhe: Warum annulliert ihr nicht seine Mitgliedschaft? Ich habe gesagt: Wir nehmen uns die Zeit, bis wir das rund haben. Irgendwann muss man zu Potte kommen.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagt, von der AfD bleibe nur eine Ruine. Aber auch Götz Kubitschek, Spiritus Rector des „Flügels“, hat geschrieben: „Einer von zwei Bundessprechern der AfD führt vor, wie man seine eigene Partei anzündet: Was Meuthen tat, wird in der AfD zu einem Flächenbrand werden.“ Hat er nicht Recht?

Herr Söder wird sich noch wundern. Was er fürchtet, ist konservativ-freiheitliche Konkurrenz von uns. Er hat sich ja immer stark darin gefühlt, uns als rechtsextrem zu brandmarken. Nun muss auch er feststellen: Das ist Mumpitz - wir machen die Schotten nach rechtsaußen dicht. Auch bei Herrn Kubitschek ist der Wunsch Vater des Gedankens: Er möchte die AfD zu einer anderen Partei machen. Das ist die Kubitschek-Höcke-Kalbitz-Linie.

Aber in Kubitscheks Institut für Staatspolitik in Schnellroda war schon die gesamte AfD-Führungsriege zu Besuch: Frau Weidel, auch Sie selbst …

Ja, da habe auch ich einmal einen europapolitischen Vortrag gehalten. Aber Herr Kubitschek hat wie Herr Höcke eine völlig andere Vorstellung davon, in welche Richtung sich die AfD entwickeln soll. Das geht stark in die völkisch-nationalistische und wirtschaftspolitisch sozialistische Richtung. Das ist nicht das, was die Programmatik der AfD ist: freiheitlicher Konservatismus und soziale Marktwirtschaft, dafür steht die AfD.

Die Verfechter des Höcke-Kalbitz-Kubitschek-Kurses sagen: So haben wir bei den Landtagswahlen deutlich über 20 Prozent geholt. Und mit Ihrem Kurs gab es zuletzt bei der Wahl in Hamburg wenig mehr als fünf Prozent …

Der Vergleich ist noch schräger als Äpfel und Birnen, denn Äpfel und Birnen sind immerhin beides Obst. Sie können Hamburg nicht mit Thüringen vergleichen. Mit meinem Kurs in Baden-Württemberg habe ich 2016 15,1 Prozent geholt, das beste Ergebnis, das die AfD überhaupt jemals im Westen erreicht hat. Hamburg ist ein tiefroter Stadtstaat, da haben Grüne, Linke und SPD eine komfortable Zwei-Drittel-Mehrheit. Höcke, Kalbitz und Kubitschek denken, dass das, was in Thüringen geht, auch im Westen geht. Aber das Gegenteil ist der Fall: Wenn der deutliche Rechtsaußen-Kurs von Höcke nicht mehr wäre, könnte man im Westen deutlich bessere Ergebnisse erzielen.

Da wären wir wieder bei Ihrem Interview in Tichys Einblick vom April, in dem Sie eine mögliche Spaltung der AfD ins Spiel gebracht haben, die für die Partei sogar hilfreich sein könnte. Sind Sie mit der Entscheidung vom Freitag einer Spaltung nähergekommen?

Nein. Ich glaube, dass wir in kurzer Frist sehen werden, dass sich die Aufregung in der Partei wieder legen wird, weil wir eine Brandmauer nach rechtsaußen wirksam und dicht machen.

Herr Kalbitz ist ja nicht wirklich weg: Die Landtagsfraktion in Brandenburg hat sich klar hinter ihn gestellt, Vizesprecher Stephan Brandner fordert einen Sonderparteitag, der Fraktionsvorsitzende in Brandenburg Dennis Hohloch hat im Deutschlandfunk gesagt, der jetzige Bundesvorstand sei nicht fähig, die Partei zu einen. Glauben Sie, dass Sie auf dem nächsten Parteitag noch eine Chance auf Wiederwahl haben?

Wenn mich etwas nicht besorgt, dann das. Wenn manche einen Sonderparteitag wollen, dann kann ich nur sagen: Nur zu. Ich weiß die Mehrheit der Partei hinter meinem Kurs.

Auf dem letzten Parteitag in Braunschweig gab es einen im Vorfeld geschlossenen Burgfrieden mit dem „Flügel.“ Aber dieser Burgfrieden ist doch spätestens jetzt gebrochen …

Es sind in Braunschweig gleich zwei Flügelkandidaten gegen mich angetreten. Nach Burgfrieden sieht das für mich nicht aus. Überdies gibt es ja keinen Flügel mehr, insofern kann man mit ihm auch keinen Frieden haben.

Als Institution gibt es ihn nicht mehr, aber wie wir jetzt an den Reaktionen sehen, gibt es ihn noch als inoffizielle Gruppierung.

Naja. Aber die Haltungsgemeinschaft, die sich um das Gedankengut von Björn Höcke schart, hat noch nie eine Mehrheit gehabt. Hätte sie die, hätte Höcke auf dem Parteitag kandidiert. Aber das hat er nie getan. Er kann das gerne auf dem nächsten Parteitag tun. Das betrachte ich sehr sorglos, weil ich weiß, dass er keine Mehrheit in der Partei hat. Vielleicht ist ein Sonderparteitag dahingehend sogar eine ganz gute Idee zur Klärung der Mehrheitsverhältnisse.

Ihr Ehrenvorsitzender Alexander Gauland hat ja die jetzige Entscheidung der Brandenburger Landtagsfraktion begrüßt. Warum steht Herr Gauland auf Seiten von Herrn Kalbitz?

Kalbitz ist eine Art politischer Ziehsohn von Herrn Gauland, beide sind ja aus Brandenburg. Gauland hat seine Hand immer schützend über ihn und den Flügel gehalten. Das tut er hier auch.

Aber gefährdet Gauland nicht die Einheit der Partei, indem er seine Hand schützend über jemanden hält, der der Satzung der Partei widersprochen hat?

Ich glaube, dass Herr Gauland einem Irrtum aufsitzt. Er hat das juristisch nicht konsequent genug geprüft. Er geht zu Unrecht davon aus, dass die Annullierung der Mitgliedschaft von Herrn Kalbitz keinen Bestand haben wird. Da irrt er aber.

Herr Höcke hat die von Ihnen herbeigeführte Entscheidung des Bundesvorstands als „Verrat“ bezeichnet. Hat Höcke nach dem Ausschluss von Kalbitz noch eine Zukunft in der Partei?

Herr Höcke ist bundespolitisch noch nie aktiv gewesen. Er ist nicht im Bundestag, er hat noch nie dem Bundesvorstand angehört, er ist in keinem Bundesgremium vertreten. Er ist ein reiner Landespolitiker in einem Bundesland mit 2,6 Prozent der Bevölkerung Deutschlands. Ich glaube, mit der Hausmacht, die er dort hat, kann er gut weiterarbeiten. Wenn er bundespolitisch aktiv werden will, dann setzt das Kandidaturen voraus, zu denen er sich bis jetzt nicht bereit gefunden hat.

Ein Wort zu Corona: Laut ZDF-Barometer befürworten nur 16 Prozent der Deutschen die Proteste gegen die staatlichen Maßnahme, die nun in vielen Städten stattfinden. Unter den AfD-Anhängern sind es aber 61 Prozent. Sattelt die AfD dieses Protestpferd, das da nun bereitsteht?

Nein. Das würde ich für falsch halten. Covid-19 ist etwas, was heftige Einschnitte im Leben der Bevölkerung bedeutet. Das treibt die Menschen um. Aber es ist legitim zu demonstrieren: Eines unserer Grundrechte ist das Demonstrationsrecht.

Würde die AfD zu Demonstrationen aufrufen?

Regional ist das vereinzelt geschehen. Aber von Seiten der Bundespartei werden wir zu keinen Demonstrationen aufrufen.

Sie würden auch nicht auf eine solche Demo gehen?

Das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Im Moment würde ich das nicht tun. Ich bin grundsätzlich bei Demonstrationen sehr vorsichtig, weil man nicht weiß, ob sich da nicht Menschen anschließen, mit denen man sich nicht gemein machen möchte.

Und was genau kritisieren Sie an der derzeitigen Politik der Bundesregierung in Sachen Corona?

Ich würde mir eine schnellere Öffnung wünschen. Ich glaube, dass der bereits entstandene Kollateralschaden so groß ist, dass wir das nicht ewig tolerieren können. Angesichts der derzeitigen Datenlage glaube ich, dass eine baldige vollständige Öffnung vertretbar ist.