- Offene Flanke nach rechtsaußen
Im Schatten von Schloss Königs Wusterhausen gründet sich die AfD-Jugend „Generation Deutschland“. Während der Bundesvorstand Distanz zur Identitären Bewegung fordert, rückt Brandenburgs Landesverband demonstrativ nach rechtsaußen – mit offener Kampfansage.
Es war eine Lieblingsresidenz des preußischen Soldatenkönigs: Schloss Königs Wusterhausen, südöstlich von Berlin, diente Friedrich Wilhelm I. für Jagdausflüge und als Ort, an dem das berühmte Tabakskollegium allabendlich in geselliger Runde und mit derben Scherzen Politik machte. Heute ist das Schloss ein Museum. Doch Politik wurde hier in diesen Tagen dennoch gemacht: Denn in einem in einem Nebengebäude ansässigen Steakhaus gründete sich am Wochenende der Brandenburger Landesverband der „Generation Deutschland“, der neuen Jugendorganisation der AfD.
-
