Im Schatten von Schloss Königs Wusterhausen gründet sich die AfD-Jugend „Generation Deutschland“. Während der Bundesvorstand Distanz zur Identitären Bewegung fordert, rückt Brandenburgs Landesverband demonstrativ nach rechtsaußen – mit offener Kampfansage.

VON BENJAMIN LASSIWE am 11. Februar 2026 6 min

Benjamin Lassiwe ist freier Journalist in Potsdam.

Es war eine Lieblingsresidenz des preußischen Soldatenkönigs: Schloss Königs Wusterhausen, südöstlich von Berlin, diente Friedrich Wilhelm I. für Jagdausflüge und als Ort, an dem das berühmte Tabakskollegium allabendlich in geselliger Runde und mit derben Scherzen Politik machte. Heute ist das Schloss ein Museum. Doch Politik wurde hier in diesen Tagen dennoch gemacht: Denn in einem in einem Nebengebäude ansässigen Steakhaus gründete sich am Wochenende der Brandenburger Landesverband der „Generation Deutschland“, der neuen Jugendorganisation der AfD. 

Armin Latell | Mi., 11. Februar 2026 - 14:54

da haben Sie aber was komplett falsch verstanden: "Remigrationskonzept von deutschen Staatsbürgern mit ausländischen Wurzeln". Das ist natürlich nicht "aus Versehen", sondern tatsächlich einfach nur gelogen. Mit Verfassungsschutz meinen Sie doch sicher die von der Regierung weisungsabhängige Behörde? "Abschieben bis die Startbahn glüht" kannte ich zwar noch nicht, aber tatsächlich ein genialer Spruch. Die fehlenden Fachkräfte sollen tatsächlich durch millionenfache "Einbürgerung von unsere Kultur ablehnenden Menschen in das soziale System" ausgeglichen werden? Kriegen Sie überhaupt irgendetwas davon mit, was hier in diesem Land seit 2015 geschieht? Sie gehören offensichtlich zu den Leuten, die an Stelle von Wissen eine politisch korrekte Gesinnung haben. Sie sollten doch besser bei den vom Steuerzahler subventionierten medialen Fakenewsproduzenten schreiben, da wären Sie besser aufgehoben. Ach, ich sehe gerade: Sie sind ja gar nicht Herr Müller Vogg. Na so was...

"Einbürgerung von unsere Kultur ablehnenden Menschen in das soziale System" - ich finde, das ist eine Provokation und der Versuch, unser Freiheitlich-Demokratisches System gänzlich zu zerstören.
Was, Herr Müller Vogg, halten Sie von einem Verbot der SED-Nachfolgepartei ?
Ich finde es jetzt an der Zeit, die Verbrechen der SED-MfS-Partei endlich aufzuarbeiten, in deren Verantwortung auch die heutige DIE LINKE steht!
"Verantwortung ist doch nicht nur ein Wort, eine chemische Formel, nach der helles Menschenfleisch in dunkle Erde verwandelt wird. Man kann doch Menschen nicht für ein leeres Wort sterben lassen." (Wolfgang Borchert)

Ernst-Günther Konrad | Mi., 11. Februar 2026 - 15:01

Eigentlich müsste es der AFD inzwischen egal sein. Sie selbst wird als teils gesichert rechtsextrem eingestuft, ausgegrenzt und diffamiert und jetzt fordert man aber eine Brandmauer zu den Identitären. Eine Brandmauer, die sie zur UNION einreißen will.
Ähnlich wie bei Höcke hat man sich einen mit Sellner und mit einer Kotre gezielt welche ausgesucht, mit der man die AFD versucht zu spalten. Nein, man muss ja nicht alles gut heißen was die sagen. Aber wer mal die Reden anhört, wer mal hinterfragt, wie perfide man Sellner un d Kotre aus dem Sachzusammenhang zitiert, um ihnen die rechtsextreme Schelle umzuhängen, weiß doch eigentlich, was man verfolgt. Je mehr die AFD in irgendwelche Kleingruppen *rechtsextremer böser* Menschen einteilt, hofft man sie zu schwächen. Zumindesten im Osten wird das nicht verfangen. Und der AFD-Bundesvorstand sollte das durchschauen und nicht über jedes Stöckchen springen, dass ihnen der Mainstream und ein staatlich gesteuerter Verfassungsschutz hin hält.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mi., 11. Februar 2026 - 16:11

und ich sage ganz deutlich, ich verstehe dieses Forum nicht mehr.
Ich habe die Anfänge der AfD noch nachvollziehen können, gerade ob der deutlichen Modernisierung der CDU durch Frau Merkel, aber diese Leute sind gar nicht mehr in der AfD und distanzieren sich auch eher von solchen Äußerungen.
Was heisst hier eher, ich denke, sie distanzieren sich deutlich.
Liebes Forum, denkt angesichts dieses Artikels noch einmal gut nach und wählt gerne die FDP oder die CDU/Kandidaten von Friedrich Merz, im Osten die jeweiligen "EIGENGEWÄCHSE" oder wo möglich, freie Wähler etc.
Ich finde die kolportierten Aussagen der AfD Jugend persönlich katastrophal und gerade sprachlich "rückwärtsorientiert".
Herr Dr. Kissler würde doch niemals so etwas denken oder schreiben und ich hoffe, der Großteil der Kommentatoren hier beim Cicero auch nicht!
Ich wähle SPD, auch weil unbedachter "Radikalsprech" dort m.E. keine Zukunft hat, aber Zukunft werden soll...
Mit solchen Äußerungen gibt es die m.E. nicht!

Sie mal genauer hin, wen bspw. Ihre Partei Kandidaten aus lächerlichen Gründen von der Wahl ausschließt, in RLP AfD-Mitgliedern, auch wenn es komplett unbescholtene Leute sind, die Mitgliedschaft der Ausschluss aus Vereinen, etc. droht (unter einem SPD-Innenminister), schauen Sie mal genauer hin, als der Klingbeil nach einer Abstimmung im BT (Migration, CDU und AfD stimmten gemeinsam) die Gewalt auf die Straße rief (indirekt, und ich sage Ihnen voraus, er wird dieses Land in eine Kampfzone verwandeln, wenn die Brandmauer fällt).
Ich könnte noch mehr hinschreiben, aber was bringt es, das eine mit dem anderen aufzuwiegen.
Ach ja, Herrn Kissler können Sie fast täglich live bei NIUS sehen. Mir ist nicht bekannt, dass er AfD-Mitglied ist. Und ja, er sieht auch die AfD kritisch. Aber eben auch die anderen. Und zwar mit gleichem Maß.
Und NIUS war es, die all den Dreck mit Merzens Wahllügen, Günthers Zensur- und Verbotsphantasien, Weimers verlogenes Geschachere, etc. aufdeckten.

Sie glauben doch nicht im Ernst, dass jemand, der bisher von den Blauen überzeugt war, auch nur im Traum daran denkt, nun die verlogene Union zu wählen?
Wie kommen Sie auf solche Gedanken?
Haben Sie mal darüber nachgedacht, welcher Partei wir all das zu verdanken haben, was dieses Land derzeit an die Wand fährt? Und dass es an die Wand fährt, sagt nicht nur die AfD, das sagen viele andere aus der Wirtschaft, etc. auch.
Migration, Energie, Klima und eben nun der Niedergang unserer Wirtschaft, weil der Union am Nasenring der Sozialisten (zu was Ihre SPD längst mutiert ist) der Mut fehlt, endlich anzupacken.
Es ist die Union, der wir all den Schlamassel zu verdanken haben.
Nein, Liebe Frau Sehrt-Irrek, niemand der bürgerlich-konservativ denkt und sich eben das Denken nicht vorschreiben lässt, wird noch diese Union oder die noch immer im Dornröschenschlaf liegende FDP wählen.
Vergessen Sie's.
Nie wieder.

IngoFrank | Mi., 11. Februar 2026 - 16:42

so mit Kaiser Wilhelm Schnauzer und gescheiteltem, kurz geschorenen Haaren …..
Die nimmt doch keiner außer vielleicht im eigenen Stuhlkreis, für voll 😂
Mit freundliche Grüßen a d Erfurter Republik

P.s. der Spruch mit der glühenden Rollbahn“ hätte auch von F. j. Strauß sein können, hätte er vom heutigem deutschen Dilemma Kenntnis 😂

... an diesen rein menschlich bedauernswerten Kaiser Wilhelm ll. musste ich auch gleich denken, und dazu noch: wer sucht sich denn so eine gescheiterte Figur als historisch-optisches Vorbild? Oder sollen wir da etwa "nomen" als "omen" deuten?
Ausgesprochen köstlich finde ich aber Ihren Verweis auf den "Bayernfürsten" FJS selig, der mal die für IHN Linken, speziell deren Intellektuelle, Schriftsteller, Kabarettisten u.ä. (die GAB´S nämlich damals noch!) als "Ratten und Schmeißfliegen" bezeichnete. Und das hat seinerzeit weder denen noch ihm geschadet (auch, wenn ich´s als 68er-Werkstudent damals - im Gegensatz zu heute - natürlich NICHT lustig fand).

Walter Buehler | Mi., 11. Februar 2026 - 17:47

... Einsatz im Brandmauer-Wahlkampf gegen die AfD.
---
Das tut auch der Chef der "Landespressekonferenz Brandenburg e. V.", ein Herr Lassiwe, der sich hier im Cicero als "freier Journalist aus Potsdam" vorstellt.

In seinem Artikel betätigt er sich brav als Sprachrohr jenes Ministeriums in Potsdam, das sich heute in Brandenburg um die Staatssicherheit kümmert, und dabei im Auftrag der jetzigen Regierung die zweitgrößte Partei im Lande zu verbieten versucht.
---
Im übrigen journalistischen Alltag gehört es wohl zur Identität von Herrn Lassiwe, im Auftrag der regierungsnahen Kirchenfunktionäre zu schreiben, obwohl diese de facto im Lande ebensosehr Mitglieder verlieren wie die regierenden politischen Parteien.

Offenbar lässt sich - aus beiden Perspektiven - unter dem Dach der Herrschenden gut leben. Jedenfalls tut er nur, was von ihm erwartet wird.

Also nichts Neues unter der Sonne. Journalisten mit dieser speziellen identitären Neigung hat es immer gegeben und wird es immer geben.

da wurde er wohl ertappt, der Herr, der nicht Hugo Müller Vogg ist. Ähnliches , Herr Buehler, hatte ich, ohne tatsächlich Konkretes zu wissen, beim Lesen dieses Agitations- und Denunziantenartikels im Sinn. Danke, Herr Buehler!

Urban Will | Mi., 11. Februar 2026 - 18:11

Veranstaltungen der Blauen Straßensperren errichten, Polizisten verletzen und eine demokratische Versammlung zu sprengen versuchen, wenn angesichts all des Drecks von links („NGOs“) man schulterzuckend da hockt und es auch nach dem Anschlag in Berlin lange dauerte, bis sich mal jemand zu Wort meldete, wenn der Vizekanzler sich offen dazu bekennt in einer linksradikalen, in den USA teils als Terrororganisation eingestuften Bewegung die auch vor Gewalt nicht zurück schreckt gewesen zu sein, wenn dieser Vizekanzler in China bei den Kommunisten aufkreuzt (wurden die in D nicht verboten?), dann scheint es ein wenig einseitig zuzugehen in diesem Lande.
Warum regt man sich denn so auf, wenn die AfD mit Sellner redet? Wurde der verboten?
Und übrigens ist es mir völlig wurscht, wenn der „Verfassungsschutz“ auf Befehl der Linksgrünen die politische Rechte als „extrem“ einstuft, ich nehme diesen Verein nicht mehr ernst.
Eines aber ist klar: Linksgrünwoke hat versagt, die Folgen sehen wir nun.

