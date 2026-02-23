Ziegelmauer mit abblätterndem Putz, rote Steine und graue Putzreste, Foto.
Der juristische Streit um die Einstufung der AfD fällt in einen Moment, in dem die politische Mitte selbst unsicher wird, wie stabil ihre Brandmauer noch ist / Illustration: ChatGPT

Kölner Urteil zur AfD Kein Persilschein, sondern ein Lackmustest für die Republik

Der Verfassungsschutz darf die Alternative für Deutschland laut Gerichtsbeschluss nicht mehr als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnen. Die Frage, wie man mit der AfD umgehen sollte, ist aber keine juristische, sondern eine politische. Da hilft nach wie vor keine Brandmauer-Rhetorik.

VON FLORIAN HARTLEB am 19. März 2026 10 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb ist Professor für International Relations an der Modul-Universität Wien sowie Autor des im Herbst 2025 erschienenen Buchs „Teenager-Terroristen. Wie unsere Kinder radikalisiert werden – und wie wir sie schützen können“.

 

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Am 26. Februar 2026 hat das Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren eine Entscheidung getroffen, die weit über den juristischen Einzelfall hinausweist. Der Beschluss ist mehr als ein Zwischenstand im Dauerkonflikt um die AfD. Er ist ein Lackmustest für die politische Kultur dieser Republik – und für die Fähigkeit der wehrhaften Demokratie, ihre Instrumente präzise zu führen, statt sie als Ersatz für politische Auseinandersetzung zu missbrauchen. Das Gericht hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorläufig untersagt, die AfD-Bundespartei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu behandeln und diese Einstufung öffentlich zu kommunizieren. Zugleich bleibt die Partei bundesweit weiterhin Verdachtsfall. Der Staat darf also weiter beobachten – aber den letzten Stempel vorerst nicht setzen. Genau in dieser Differenz liegt die eigentliche Lehre.

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Urban Will | Do., 19. März 2026 - 11:21

durchgekauten Plattitüden. Zähes Zeug, das einen sich fragen lässt, was uns der Autor denn nun sagen möchte.
Zumal es dann seltsam wird, wenn er vom „Staat“ redet, der die AfD weiter als Verdachtsfall sieht und beobachtet. Wenn er also den parteiisch (also linksgrün) einseitig gesteuerten „Verfassungsschutz“ als „Staat“ sieht und wir de facto derzeit den Zustand haben, dass das Altparteien-Kartell unisono gegen die AfD steht, dann frage ich mich, ob dem Autor ein Einparteienstaat vorschwebt oder er schlicht nicht kapieren möchte, dass der „Verf.schutz“ sich längst zum Oppositions-Bekämpfungs-Instrument gewandelt hat.
Was er hier an Schmutz-Beispielen aus den Reihen der AfD bringt, war früher alles selbstverständlich in der CDU.
Es sei noch erwähnt, dass der Correctiv-Dreck über die angeblichen AfD-Pläne nun auch gerichtlich als Lüge festgestellt wurde.
Hartleb gibt sich offen, baut aber kräftig an der Bauer mit. Das ist – wie sagt er so oft? - unerquicklich.

@Urban Will, bei der Lektüre des Beitrags ging es mir ähnlich. Die "Brandmauer " dient seit Jahren dazu, die Wählerschaft daran zu hindern, die Positionen der AfD kennenzulernen. Langsam dämmert es den MSM, dass 20-40% der Wählerschaft (je nach Bundesland) nicht vom öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden können. Diese "betreute" Politik wurde von Angela Merkel (mit ihrer Vollstreckerin Anne Will) eingeführt und wird aktuell von Friedrich Merz (nach einer zwischenzeitlichen "hellen Phase“) fortgesetzt.

IngoFrank | Do., 19. März 2026 - 11:55

sondern was sich nachweisen läßt.“
Ist ja richtig, gut und schön …..Die AfD nur den wenigen rechts nationale festzumachen greift zu kurz. Aus diesem Grund wird die AfD, ich denke mal von 98% der Wähler die diese Partei wählen, auch nicht gewählt. Der Wähler hat ganz einfach begonnen, das perfide Spiel was die etablierten Parteien treiben zu durchschauen. Als Hauptgrund sehe ich den stetig schwindenden Wohlstand dieses Landes an. Und genau aus diesem Grund fragen sich immer mehr Bürger, woran liegt das ? Wenn ein BK Kandidat mit dem Versprechen keine neuen Schulden aufzunehmen in den Wahlkampf zieht, vor seiner eigentlichen Wahl mit dem abgewähltem Parlament einen gigantischen Schuldenberg aufnimmt im „notwendige Investitionen zu tätigen“ sich nache nicht mal einem Jahr herausstellt das dieses Geld zum Stopfen von Haushaltslöchern in undefinierbare Kanäle abgeflossen ist und das unter Beifall von SPD, Grünen und Linken, was soll den da der Bürger denken bei Dieselpreisen von 2,50€ ?

besonders bei Lebensmitteln, ganz zu schweigen. Die Bürger sehen doch wie die Industrie abwandert oder Insolvenzanträge stellen
Die führenden Industriezweige in Automobil Chemie und Maschinenbau massiv stellen Stellen abgebaut werden und der eigene Atbeitsplatz immer mehr ins Wanken kommt. Die Heizungs & Stromkosten zum Luxusgut werden. Wie die Politik entgegen allen tatsächlichen Erfahrungen des Bürgers alles „Schön redet, ja den Bürger belügt“ . Wenn den Bürger vorgegaukelt wird nach der Freiheit am Hindukusch jetzt „ unsere“ Freiheit in der Ukraine verteidigt werden soll. Wenn genug Geld in Maßen für unsere Goldstücke da ist und der männlich Bürger der zur freiwilligen Vorsorge geht einen Bluttest von rd. 40 € selber zahlen soll ?
Und niemand ist da von den Parteien der auch nur ansatzweise über die Probleme nachdenkt geschweige Lösungsansätze dazu hat.
Und genau das von mir beschriebene, wird dem Bürger mehr & mehr klarer und.wählt genau aus diesem Grund Alternativ.
MfG a d E R

Hans Jürgen Wienroth | Do., 19. März 2026 - 12:19

„Die Vorstellung, Zugehörigkeit ethnisch zu definieren, die pauschale Herabsetzung von Muslimen oder die fortgesetzte Agitation gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen berühren zentrale Verfassungsprinzipien.“ Gelten diese „Verfassungsprinzipien“ nur für Parteien oder auch für religiöse Gruppen? Wie weit darf eine religiöse Gruppe diese „Verfassungsprinzipien“ im Namen ihrer Religion außer Kraft setzen? Das ist eine Frage, die der Autor nicht stellt.

Es bleibt auch die Frage, inwieweit die Bewohner eines Landes eine nachhaltige Veränderung der Sicherheit der Bürger, eine radikale Änderung ihrer Kultur usw. im Namen der „Menschenwürde“ hinnehmen müssen, weil diese im GG verankert ist.

Hinzu kommt, dass ich eine „pauschale Herabsetzung von Muslimen“ bei der AfD nicht beobachtet habe. Es gibt jedoch eine Ablehnung hiesiger Lebensart durch eine Gruppe von Muslimen, die den hier Lebenden ihre eigene Kultur und ihren Glauben aufzwingen wollen.

Armin Latell | Do., 19. März 2026 - 13:36

der "wehrhaften Demokratie" thematisch in Zusammenhang mit der AfD zu bringen, zeigt, wes Geistes Kind der Autor dieser Zeilen tatsächlich ist. Wäre die Demokratie wehrhaft, würden Grüne und Linke unter Beobachtung stehen, würden kriminelle Vereinigungen und NGOs nicht mit staatlichem Geld gefördert, würden kein Kalifat auf deutschen Straßen gefordert werden können, würden nicht Betrüger und Lügner dieses Land in den Abgrund führen. Darüber könnte der Herr Professor mal wohlfeile Worte schreiben, allerdings traut er sich das nicht. Insofern eben nur ein Lückenfüller mit hinlänglich bekannter, schlecht verschleierter versuchter Meinungsmache.

Bernhard Marquardt | Do., 19. März 2026 - 14:09

Dass spätestens unter dem unsäglichen Duo Feser/Haldenwang der Verfassungsschutz selbst anhand eigener Aussagen politisch gegen die AfD instrumentalisiert wurde und in der Folge auch in den Bundesländern, scheint dem Autor entgangen zu sein.
Dieser Verfassungsschutz delegitimiert den Rechtsstaat.
Das einzig wirksame Mittel, die Zustimmung zur AfD zu reduzieren, ist gutes Regieren.
Und da es an jeglicher selbstkritischen Einsicht und Konsequenz der Regierenden mangelt, wird der AfD (nicht selten berechtigte) Kritik immer leicht fallen.
Die Bürger sind nicht blöde.
Vernünftige Entscheidungen scheitern, weil möglicherweise Abgeordnete der AfD (vordem CDU/CSU-,FDP-,SPD-Anhänger) dem zustimmen könnten.
Die „Brandmauer“ dient i.S. einer Babylonischen Gefangenschaft der Union ausschließlich dem Zweck linksgrüner Kleriker, sich jenseits der „Brandmauer“ eine Mehrheit zu sichern.
Solange das Brett vor dem Kopf der Union immer noch dicker ist als die Bandmauer, wird sich daran nicht ändern.

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