- Kein Persilschein, sondern ein Lackmustest für die Republik
Der Verfassungsschutz darf die Alternative für Deutschland laut Gerichtsbeschluss nicht mehr als „gesichert rechtsextremistisch“ bezeichnen. Die Frage, wie man mit der AfD umgehen sollte, ist aber keine juristische, sondern eine politische. Da hilft nach wie vor keine Brandmauer-Rhetorik.
Am 26. Februar 2026 hat das Verwaltungsgericht Köln im Eilverfahren eine Entscheidung getroffen, die weit über den juristischen Einzelfall hinausweist. Der Beschluss ist mehr als ein Zwischenstand im Dauerkonflikt um die AfD. Er ist ein Lackmustest für die politische Kultur dieser Republik – und für die Fähigkeit der wehrhaften Demokratie, ihre Instrumente präzise zu führen, statt sie als Ersatz für politische Auseinandersetzung zu missbrauchen. Das Gericht hat dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorläufig untersagt, die AfD-Bundespartei als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ zu behandeln und diese Einstufung öffentlich zu kommunizieren. Zugleich bleibt die Partei bundesweit weiterhin Verdachtsfall. Der Staat darf also weiter beobachten – aber den letzten Stempel vorerst nicht setzen. Genau in dieser Differenz liegt die eigentliche Lehre.
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