Zu der Frage, wie absurd es ist, Sympathien für das Nibelungenlied für einen Beleg der Verfassungsfeindlichkeit zu halten, hat auf dieser Seite bereits Felix Huber alles Nötige gesagt. Dem Verfassungsschutz scheint einfach nichts mehr peinlich. Aber wir wollen fair sein: An jeder guten Universität lernt man in den ersten Semestern, dass man eine unliebsame Position nicht an den schwächsten, sondern an den stärksten Argumenten messen sollte. Wenden wir uns also dem Besten zu, das der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz in Sachen Paul zu bieten hat. Es handelt sich um den zweiten „Nachweis“ über dessen mögliche mangelnde Verfassungstreue aus einem Schreiben des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz an die Vorsitzende des zuständigen Wahlausschusses, Oberbürgermeisterin Steinruck. Die Passage sei in aller Vollständigkeit zitiert, um die Sachhaltigkeit der Argumente selbst überprüfen zu können: