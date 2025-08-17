- Dem Verfassungsschutz ist nichts mehr peinlich
Der Kampf für „unsere Demokratie“ ist mit dem Ausschluss von Joachim Paul (AfD) von der Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen in eine neue Phase eingetreten. Der Betroffene geht dagegen vor Gericht vor. Die Entscheidung könnte die Republik verändern.
Wird sie bestätigt, wird es in Deutschland bald viele Nachahmer geben. Wenn man die Wähler schon nicht davon abhalten kann, die AfD zu wählen, kann man ihnen einfach auch deren Kandidaten nehmen, mag sich dann so mancher denken. Gewinnt Joachim Paul allerdings vor Gericht, wird die Selbstdemontage des deutschen Inlandsgeheimdienstes noch ein Stück weiter vorangetrieben geworden sein.
Zu der Frage, wie absurd es ist, Sympathien für das Nibelungenlied für einen Beleg der Verfassungsfeindlichkeit zu halten, hat auf dieser Seite bereits Felix Huber alles Nötige gesagt. Dem Verfassungsschutz scheint einfach nichts mehr peinlich. Aber wir wollen fair sein: An jeder guten Universität lernt man in den ersten Semestern, dass man eine unliebsame Position nicht an den schwächsten, sondern an den stärksten Argumenten messen sollte. Wenden wir uns also dem Besten zu, das der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz in Sachen Paul zu bieten hat. Es handelt sich um den zweiten „Nachweis“ über dessen mögliche mangelnde Verfassungstreue aus einem Schreiben des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz an die Vorsitzende des zuständigen Wahlausschusses, Oberbürgermeisterin Steinruck. Die Passage sei in aller Vollständigkeit zitiert, um die Sachhaltigkeit der Argumente selbst überprüfen zu können:
Ohne Abo Lesen
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.