Joachim Paul
Der ausgeschlossene AfD-Kandidat Joachim Paul bei einer Veranstaltung in Ludwigshafen-Maudach / picture alliance / Chromorange / Udo Herrmann

AfD-Kandidat von Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen ausgeschlossen Dem Verfassungsschutz ist nichts mehr peinlich

Der Kampf für „unsere Demokratie“ ist mit dem Ausschluss von Joachim Paul (AfD) von der Bürgermeisterwahl in Ludwigshafen in eine neue Phase eingetreten. Der Betroffene geht dagegen vor Gericht vor. Die Entscheidung könnte die Republik verändern.

VON MATHIAS BRODKORB am 17. August 2025 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Wird sie bestätigt, wird es in Deutschland bald viele Nachahmer geben. Wenn man die Wähler schon nicht davon abhalten kann, die AfD zu wählen, kann man ihnen einfach auch deren Kandidaten nehmen, mag sich dann so mancher denken. Gewinnt Joachim Paul allerdings vor Gericht, wird die Selbstdemontage des deutschen Inlandsgeheimdienstes noch ein Stück weiter vorangetrieben geworden sein.

Zu der Frage, wie absurd es ist, Sympathien für das Nibelungenlied für einen Beleg der Verfassungsfeindlichkeit zu halten, hat auf dieser Seite bereits Felix Huber alles Nötige gesagt. Dem Verfassungsschutz scheint einfach nichts mehr peinlich. Aber wir wollen fair sein: An jeder guten Universität lernt man in den ersten Semestern, dass man eine unliebsame Position nicht an den schwächsten, sondern an den stärksten Argumenten messen sollte. Wenden wir uns also dem Besten zu, das der Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz in Sachen Paul zu bieten hat. Es handelt sich um den zweiten „Nachweis“ über dessen mögliche mangelnde Verfassungstreue aus einem Schreiben des Verfassungsschutzes Rheinland-Pfalz an die Vorsitzende des zuständigen Wahlausschusses, Oberbürgermeisterin Steinruck. Die Passage sei in aller Vollständigkeit zitiert, um die Sachhaltigkeit der Argumente selbst überprüfen zu können:

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.