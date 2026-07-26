Martin Sichert (AfD)
Martin Sichert (AfD) / picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

AfD-Kandidat Martin Sichert von Wahl ausgeschlossen Deutschland, mir graut vor Dir

In Niedersachsen spielten sich dieser Tage bemerkenswerte Dinge ab. Mehreren Politikern der AfD wurde versagt, zur Kommunalwahl antreten zu dürfen. Das prominenteste Beispiel ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert. Er wollte Landrat im Landkreis Friesland werden.

VON MATHIAS BRODKORB am 26. Juli 2026 11 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Der Vorgang hat binnen kürzester Zeit für helle Aufregung in den Sozialen Medien gesorgt. Von einem Anschlag auf die Demokratie war hier und da die Rede. Dabei ist ein Ausschluss von Kandidaten für eine Bürgermeister- oder Landratswahl nicht zwangsläufig ein Rechtsstaats- oder Demokratieproblem. Bei ihnen gibt es eine Besonderheit. Bürgermeister und Landräte sind Zwitterwesen.

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C. Schnörr | So., 26. Juli 2026 - 18:51

… sollte dieser Vorgang verhindert, sondern die verantwortliche SPD Politikerin auch wegen Verfassungsfeindlichkeit angezeigt werden. Ebenso in Rheinland-Pfalz (Ludwigshafen) und sicher bald auch in anderen Orten.

Hans Jürgen Wienroth | So., 26. Juli 2026 - 19:19

Zitat: „Während gewöhnliche Bürger, auch Abgeordnete, mit Demokratie und Rechtsstaat hadern dürfen, ist das Beamten verboten.“ Dann dürfte der Autor, der in diesem Artikel sowohl mit der Demokratie in diesem Land wie auch diesem Rechtsstaat hadert, kein Wahlbeamter mehr werden.

Beamte sind der Verfassung verpflichtet, sozusagen als „Ausführende“. Sie dürfen damit, wie die Demokratie gelebt wird „hadern“, aber sie haben die „gesetzl. fixierten demokratischen Regeln“ zu befolgen und einzuhalten. Sie dürfen daran Kritik üben, wie dieser Rechtsstaat gelebt wird, aber sie müssen nach diesen Regeln handeln, selbst wenn sie diese für falsch halten.

Als letztes noch Fragen: Wo steht im GG, unserer Verfassung, dass „rechtsradikal“ nicht verfassungskonform ist? Wo steht, dass die „unantastbare Menschenwürde“ in §1 GG für alle Menschen der Erde, damit unsere Verfassung überall auf dem Globus, gilt? Urteilen die Verfassungsrichter nicht oft so? Dürfen Politiker auch gegen die Verfassung handeln?

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