AfD-Kandidat Martin Sichert von Wahl ausgeschlossen - Deutschland, mir graut vor Dir

In Niedersachsen spielten sich dieser Tage bemerkenswerte Dinge ab. Mehreren Politikern der AfD wurde versagt, zur Kommunalwahl antreten zu dürfen. Das prominenteste Beispiel ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert. Er wollte Landrat im Landkreis Friesland werden.