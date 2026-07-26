- Deutschland, mir graut vor Dir
In Niedersachsen spielten sich dieser Tage bemerkenswerte Dinge ab. Mehreren Politikern der AfD wurde versagt, zur Kommunalwahl antreten zu dürfen. Das prominenteste Beispiel ist der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert. Er wollte Landrat im Landkreis Friesland werden.
Der Vorgang hat binnen kürzester Zeit für helle Aufregung in den Sozialen Medien gesorgt. Von einem Anschlag auf die Demokratie war hier und da die Rede. Dabei ist ein Ausschluss von Kandidaten für eine Bürgermeister- oder Landratswahl nicht zwangsläufig ein Rechtsstaats- oder Demokratieproblem. Bei ihnen gibt es eine Besonderheit. Bürgermeister und Landräte sind Zwitterwesen.
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