Der Entzug des passiven Wahlrechts des AfD-Bürgermeisterkandidaten in Ludwigshafen erinnert an einen schlechten Politthriller. Es ist absurd: Der Verfassungsschutz argumentiert mit dem „Herrn der Ringe“ und dem Nibelungenlied.

VON FELIX HUBER am 12. August 2025 10 min

Felix Huber studiert Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin.

Immer wieder hört man Schauergeschichten aus autokratischen Systemen: Ein Gegenkandidat, der dem Machthaber missfällt, wird kurz vor der Wahl mit Hilfe des Geheimdienstes aus dem Weg geräumt. Die Presse berichtet pflichtschuldig. Und die Wähler dürfen zwischen den staatlich zugelassenen Restkandidaten entscheiden. Ein so zutiefst undemokratischer Vorgang, den man ohne Zögern eher nach Russland oder Venezuela verorten würde, hat sich tatsächlich in Ludwigshafen am Rhein ereignet. 

Der Ablauf liest sich dabei wie das Drehbuch eines schlechten Politthrillers: Am 18. Juli sendet Noch-Oberbürgermeisterin Jutta Steinbruck (parteilos, bis 2023 SPD) eine Nachricht an den Landesverfassungsschutz, der dem SPD-geführten Innenministerium untersteht. Laut ihrem Schreiben gibt es „Anhaltspunkte für ein Nichtvorliegen der Verfassungstreue des Bewerbers Paul“. Daraufhin arbeitet der Inlandsgeheimdienst offensichtlich im Turbomodus. Am 29. Juli sendet der Abteilungsleiter des Innenministeriums der Bürgermeisterin die „aus Sicht des Verfassungsschutzes relevanten offenen und gerichtsverwertbaren Erkenntnisse“ zu. Das Schreiben wird anschließend im Wahlausschuss der Stadt, dem ebenfalls die Bürgermeisterin vorsteht und dem kein Vertreter der AfD angehört, vorgelesen. Am 5. August schließt der Ludwigshafener Wahlausschuss dann Joachim Paul, den Bewerber der AfD, wegen „Zweifeln an seiner Verfassungstreue“ von der Bürgermeisterwahl am 21. September aus. 

Von „Ausgangsverdacht“ bis Wahlauschluss dauerte es keine drei Wochen – wie aus dem Lehrbuch für „politische Problemfälle, und wie man sie beiseiteschafft“. Grund für dieses Vorgehen dürften nicht zuletzt die guten Wahlergebnisse der AfD in Ludwigshafen gewesen sein. Die Partei erreichte bei der jüngsten Bundestagswahl in der ehemaligen SPD-Hochburg starke 24 Prozent.

Das elfseitige Gutachten mit insgesamt 16 Vorwürfen gegen Joachim Paul ist inhaltlich jedoch erschreckend dünn und wohl kaum wie vom Verfassungsschutz behauptet „gerichtsverwertbar“. Im Gegenteil: Das Dokument schafft es nicht, einen einzigen Beweis, nicht einmal ein ausreichendes Indiz für die fehlende Verfassungstreue des AfD-Politikers zu liefern. Genau solche Beweise bräuchte es aber in relevanter Menge, um einen derart großen Eingriff in das Grundrecht, wie den Entzug des passiven Wahlrechts, stimmig zu begründen und auch vor Gericht haltbar zu untermauern. Der Verfassungsschutz hat allerdings nur zusammengegoogelte fünf Seiten Kontaktschuld-Vorwürfe, durchaus fragwürdige, aber keinesfalls justiziable Aussagen von Paul und teils völlig absurde Überinterpretationen im Geheimdienststil anzubieten. Seitdem das Medienportal Nius den gesamten Bericht veröffentlicht hat, kann sich jeder ein eigenes Bild von den besten Argumenten gegen Joachim Paul machen. 

Peter Rosenstein | Di., 12. August 2025 - 16:51

Aber lebte ich in Ludwigshafen, würde ich die Partei wählen, alleine um die Willkür und Dummheit der dortigen Amtsträger zu bestrafen.

Stefan | Di., 12. August 2025 - 16:57

Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" (1808) ist eine meisterhafte Komödie, die durch ihre scharfsinnige Gesellschaftskritik, psychologische Tiefe und sprachliche Virtuosität besticht. Das Drama, das als Lustspiel verkleidet ist, entlarvt auf humorvolle Weise menschliche Schwächen wie Korruption, Machtmissbrauch und Heuchelei, verkörpert durch die zentrale Figur des Dorfrichters Adam.
Hier zeigt sich eine Parallele zu Ludwigshafen.
Der Verfassungsschutz und das Ministerium dem er unterstellt ist, strickt fleißig aller Art von Intrigen und Verschwörung um den politischen Gegner auf undemokratischem Weg auszuschalten.
Am Ende denke ich, wie im zerbrochenen Krug, wird jedoch herauskommen, wer der eigentliche Demokratiefeind ist.
Der eigentliche Täter, der eigentliche Totengräber der Demokratie.

Stefan | Di., 12. August 2025 - 16:58

Am Ende von Der zerbrochene Krug wird die Wahrheit über den zerbrochenen Krug und die Verfehlungen des Dorfrichters Adam enthüllt. Durch die hartnäckigen Nachforschungen des Gerichtsrat Walter und die Aussage von Eve kommt ans Licht, dass Adam selbst derjenige war, der in Eves Kammer eingedrungen ist und den Krug zerbrochen hat. Seine versuchte Belästigung von Eve und sein Missbrauch seiner Macht als Richter werden aufgedeckt.
Adam versucht zunächst, sich herauszureden, doch die Beweise und Zeugenaussagen lassen ihm keinen Ausweg. Er wird entlarvt und gedemütigt, verliert seine Glaubwürdigkeit und sein Amt. Eve hingegen bleibt standhaft und bewahrt ihre Ehre, während die Ordnung im Dorf durch die Aufklärung des Falls wiederhergestellt wird. Das Stück endet mit einer Mischung aus komischer Gerechtigkeit und einer bitteren Note, da Adams Sturz zwar lustig ist, aber auch die Schwächen des Justizsystems offenlegt.

Ernst-Günther Konrad | Di., 12. August 2025 - 17:04

Was macht der Staat eigentlich gegen wirklich "echte Nazi-Nachfahren", wenn bereits das zitieren und schwärmen für Tolkiens Bücher reichen. Ich gebe zu, ich bin ebenfalls ein Fan von dieser Literatur, Star Wars und vieles mehr. Ob morgen früh das SEK bei mir klingelt? Nun gut, ich habe keinen Bademantel, nur einen kurze Schlafhose an. Reicht das für eine Durchsuchung? Und übrigens. Es wird nicht mehr lang dauern, da werden Radfahrer, die rechts abbiegen und den Arm ordnungsgemäß herausstrecken ebenfalls belangt werden. Sie wissen schon. Verbotene Zeichen (Hitlergruß) und so. Aber dazu passt ja gerade Forsa Umfrage, wonach die UNION auf 24% gesunken und die AFD auf 26% gestiegen sein soll. Und wenn der AFD-Kandidat seine Klage gewinnt, wo von ich ausgehe, obwohl ich sonst zum Pessimismus neige, war diese Aktion eine Turbozündung für den AFD Kandidaten. Und der dürfte die letzten Stimmenanzahl bei der BT 2025 , wo er 23,0 % Erst- und 23,4 % Zweitstimmen deutlich verbessern. Glück auf.

Dr. Armin Schmid | Di., 12. August 2025 - 17:32

Dass im Gutachten des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes Herrn Paul auch ein rechtsverwertbares Faible für das Nibelungenlied nachgewiesen wurde, hat mich jetzt restlos von seiner demokratiegefährdenden Einstellung überzeugt. Mit diesem grandiosen Fund könnte man vielleicht auch mal einen echten Nutzen verbinden, nämlich Frau Dr. Merkel aus dem Verkehr ziehen, wenn sie in Bayreuth bei der nächsten Inszenierung der Ring-Tetralogie, dem Werk eines ausgewiesenen Antisemiten, aufschlägt. Dieses Jahr, bei der Aufführung der offiziellen NSDAP-Reichsparteitagsmusik "Die Meistersinger von Nürnberg", hat man diese Chance ja leider verpasst.

Hans-Jürgen Tech | Di., 12. August 2025 - 17:37

Der Bericht des Rheinland-Pfälzischen Verfassungsschutzes liest sich wie ein IM-Bericht aus den Stasi-Unterlagen der DDR.
Wie konnte es soweit kommen?

Wolfgang Borchardt | Di., 12. August 2025 - 18:07

die man hinter der Brandmauer in Geiselhaft genommen hat. Leider ist auf Friedrich Merz kein Verlass. Hatte er nicht versprochen, die AfD zu halbieren? Stattdessen tut man weiter die Dinge, die dem politischen Gegner Nahrung liefern, weil man sie immer noch für Segnungen hält. Nun hat der geliebte Koalitionspartner SPD Probleme, den Kopf über Wasser zu halten.

Jens Böhme | Di., 12. August 2025 - 18:25

In der Präambel hat sich das Grundgesetz selbst mit dem Passus "...hat sich das Deutsche Volk..." zum Urgestein der Verfassungsfeinde gemacht.

S. Kaiser | Di., 12. August 2025 - 18:32

Es liest sich wahrlich wie eine Persiflage.
Wenn der SWR Witz hat, wird das die Vorlage zum nächsten Ludwigshafener Tatort. Lena Odenthal ermittelt in Sachen eines dubiosen Oberbürgermeisterkandidaten, die Noch-Amtsinhaberin sorgt als nicht-die-hellste-Kerze-auf-der-Torte für mundartsprachliche Couleur, und ein Chef des Verfassungsschutzes gibt Lena verdeckt Hinweise, während sie zusammen in einer Hemshofer Dönerbude sitzen. Ein popularitätsanschiebender Gastauftritt des echten SPD-Innenministers darf nicht fehlen. Und als Nebenschauplatz baut man noch die Nibelungenfestspiele im Nachbarort Worms ein, um den inländischen Tourismus anzukurbeln. Alles drin - Geschichten, wie sie das Leben schreibt ….. *kopfschüttel*

