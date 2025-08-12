- Wahlausschluss wegen Hobbits und Nibelungentreue
Der Entzug des passiven Wahlrechts des AfD-Bürgermeisterkandidaten in Ludwigshafen erinnert an einen schlechten Politthriller. Es ist absurd: Der Verfassungsschutz argumentiert mit dem „Herrn der Ringe“ und dem Nibelungenlied.
Immer wieder hört man Schauergeschichten aus autokratischen Systemen: Ein Gegenkandidat, der dem Machthaber missfällt, wird kurz vor der Wahl mit Hilfe des Geheimdienstes aus dem Weg geräumt. Die Presse berichtet pflichtschuldig. Und die Wähler dürfen zwischen den staatlich zugelassenen Restkandidaten entscheiden. Ein so zutiefst undemokratischer Vorgang, den man ohne Zögern eher nach Russland oder Venezuela verorten würde, hat sich tatsächlich in Ludwigshafen am Rhein ereignet.
Der Ablauf liest sich dabei wie das Drehbuch eines schlechten Politthrillers: Am 18. Juli sendet Noch-Oberbürgermeisterin Jutta Steinbruck (parteilos, bis 2023 SPD) eine Nachricht an den Landesverfassungsschutz, der dem SPD-geführten Innenministerium untersteht. Laut ihrem Schreiben gibt es „Anhaltspunkte für ein Nichtvorliegen der Verfassungstreue des Bewerbers Paul“. Daraufhin arbeitet der Inlandsgeheimdienst offensichtlich im Turbomodus. Am 29. Juli sendet der Abteilungsleiter des Innenministeriums der Bürgermeisterin die „aus Sicht des Verfassungsschutzes relevanten offenen und gerichtsverwertbaren Erkenntnisse“ zu. Das Schreiben wird anschließend im Wahlausschuss der Stadt, dem ebenfalls die Bürgermeisterin vorsteht und dem kein Vertreter der AfD angehört, vorgelesen. Am 5. August schließt der Ludwigshafener Wahlausschuss dann Joachim Paul, den Bewerber der AfD, wegen „Zweifeln an seiner Verfassungstreue“ von der Bürgermeisterwahl am 21. September aus.
Von „Ausgangsverdacht“ bis Wahlauschluss dauerte es keine drei Wochen – wie aus dem Lehrbuch für „politische Problemfälle, und wie man sie beiseiteschafft“. Grund für dieses Vorgehen dürften nicht zuletzt die guten Wahlergebnisse der AfD in Ludwigshafen gewesen sein. Die Partei erreichte bei der jüngsten Bundestagswahl in der ehemaligen SPD-Hochburg starke 24 Prozent.
Das elfseitige Gutachten mit insgesamt 16 Vorwürfen gegen Joachim Paul ist inhaltlich jedoch erschreckend dünn und wohl kaum wie vom Verfassungsschutz behauptet „gerichtsverwertbar“. Im Gegenteil: Das Dokument schafft es nicht, einen einzigen Beweis, nicht einmal ein ausreichendes Indiz für die fehlende Verfassungstreue des AfD-Politikers zu liefern. Genau solche Beweise bräuchte es aber in relevanter Menge, um einen derart großen Eingriff in das Grundrecht, wie den Entzug des passiven Wahlrechts, stimmig zu begründen und auch vor Gericht haltbar zu untermauern. Der Verfassungsschutz hat allerdings nur zusammengegoogelte fünf Seiten Kontaktschuld-Vorwürfe, durchaus fragwürdige, aber keinesfalls justiziable Aussagen von Paul und teils völlig absurde Überinterpretationen im Geheimdienststil anzubieten. Seitdem das Medienportal Nius den gesamten Bericht veröffentlicht hat, kann sich jeder ein eigenes Bild von den besten Argumenten gegen Joachim Paul machen.
