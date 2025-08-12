Von „Ausgangsverdacht“ bis Wahlauschluss dauerte es keine drei Wochen – wie aus dem Lehrbuch für „politische Problemfälle, und wie man sie beiseiteschafft“. Grund für dieses Vorgehen dürften nicht zuletzt die guten Wahlergebnisse der AfD in Ludwigshafen gewesen sein. Die Partei erreichte bei der jüngsten Bundestagswahl in der ehemaligen SPD-Hochburg starke 24 Prozent.



Das elfseitige Gutachten mit insgesamt 16 Vorwürfen gegen Joachim Paul ist inhaltlich jedoch erschreckend dünn und wohl kaum wie vom Verfassungsschutz behauptet „gerichtsverwertbar“. Im Gegenteil: Das Dokument schafft es nicht, einen einzigen Beweis, nicht einmal ein ausreichendes Indiz für die fehlende Verfassungstreue des AfD-Politikers zu liefern. Genau solche Beweise bräuchte es aber in relevanter Menge, um einen derart großen Eingriff in das Grundrecht, wie den Entzug des passiven Wahlrechts, stimmig zu begründen und auch vor Gericht haltbar zu untermauern. Der Verfassungsschutz hat allerdings nur zusammengegoogelte fünf Seiten Kontaktschuld-Vorwürfe, durchaus fragwürdige, aber keinesfalls justiziable Aussagen von Paul und teils völlig absurde Überinterpretationen im Geheimdienststil anzubieten. Seitdem das Medienportal Nius den gesamten Bericht veröffentlicht hat, kann sich jeder ein eigenes Bild von den besten Argumenten gegen Joachim Paul machen.