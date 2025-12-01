- Ein Käfig voller Narren
Nazi-Jagd und Klassenkampf: Wir haben ein parteipolitisches Wochenende hinter uns, das es in sich hatte. Manches davon war nur schwer zu verstehen beziehungsweise zu ertragen.
Vielleicht ist ja an dem Gießener Oberbürgermeister Frank Tilo Becher (SPD) ein Essayist verloren gegangen. Die Massendemonstrationen gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation kommentierte er hymnisch: „Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet – durch die Augen derer, die auf die Straßen gegangen sind. Und fröhlich und friedlich ihre Unterstützung unserer Demokratie gefeiert haben.“
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.