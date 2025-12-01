Philipp Türmer und Barbel Bas
Klassenkämpfer unter sich: Juso-Chef Philipp Türmer und SPD-Co-Vorsitzende Barbel Bas auf dem Juso-Bundeskongress / picture alliance/dpa | Harald Tittel

AfD-Jugend, Jusos, Grüne Ein Käfig voller Narren

Nazi-Jagd und Klassenkampf: Wir haben ein parteipolitisches Wochenende hinter uns, das es in sich hatte. Manches davon war nur schwer zu verstehen beziehungsweise zu ertragen.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 1. Dezember 2025 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Zur Artikelübersicht

Vielleicht ist ja an dem Gießener Oberbürgermeister Frank Tilo Becher (SPD) ein Essayist verloren gegangen. Die Massendemonstrationen gegen die Gründung einer neuen AfD-Jugendorganisation kommentierte er hymnisch: „Gießen hat nicht gebrannt, sondern geleuchtet – durch die Augen derer, die auf die Straßen gegangen sind. Und fröhlich und friedlich ihre Unterstützung unserer Demokratie gefeiert haben.“

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 1. Dezember 2025 - 16:45

„Es gibt gute Gründe, die rechtsextreme „Generation Deutschland“ mit ihrem Rassismus und ihrem völkischen Gesumse abzulehnen und politisch zu bekämpfen.“ Sind linksextreme Sozialisten, welche die autochthone Bevölkerung pauschal als Rassisten, Kolonial-Profiteure, die Männer als Patriarchen und arbeitsame, erfolgreiche Menschen als Ausbeuter diffamieren, besser zu ertragen?

Wenn der Autor heute den Kanzler für eine Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts tadelt, dann stellt sich die Frage, wo auf Seiten der Blauen eine Auseinandersetzung stattfand – abgesehen von dem einen Politiker.

Immerhin bleibt die Kritik an den Grünen gemäßigt und wenn die 66,7 % für Herrn Türmer ein Lichtblick sein sollen, dann passt dieser doch gut zur klassenkämpferischen Parteivorsitzenden. Wahrscheinlich war er den Delegierten nicht links genug. Die hätten sich ggfs. einen „Vereinigungsparteitag aller Linken“ von ihm als Forderung gewünscht.

Angelika Sehnert | Mo., 1. Dezember 2025 - 16:47

Nicht nur unser Stadtbild verwahrlost, auch die politische Kultur. Dieses ewige Nazi- und Faschismusgefasel der Linken ist wohl als sich selbst erfüllenden Prophezeiung gedacht: Nur lang und oft genug darüber reden, dann werden sich schon ein paar Faschisten finden. Oder handelt es sich eine pathologische Autosuggestion? Von leuchtenden Augen zu sprechen angesichts der massiven Ausschreitungen gegen die Polizei, aber auch AfD Mitglieder ist schon etwas abseitig. Die AfD hat ein grundgesetzlich abgesichertes Recht eine Versammlung abzuhalten, ob einem das gefällt oder nicht. Es steht einem linken Mob nicht zu zu entscheiden, für wen das Grundgesetz gilt und wen nicht, da ist allenfalls das BFG gefragt.Die SPD erkennt in ihrer intellektuellen Limitiertheit gar nicht, dass genau dieses Verhalten die Demokratie gefährdet und den Staat delegitimiert.
Mir kommen angesichts des Zustands in dem sich die politische Klasse in diesem Land befindet, eher Tränen der Trauer und Verzweiflung.

H. Stellbrink | Mo., 1. Dezember 2025 - 16:55

Nein, lieber Herr Müller-Vogg, auch das ist nicht die ganze Wahrheit. Es war nicht "auch eine Auseinandersetzung zwischen den ganz linken, gewalttätigen Verächtern des Rechtsstaats und der Polizei". Das suggeriert eine gewisse Mitbeteiligung oder Mitschuld der Polizei bei den Angriffen. Es war ein Angriff, einseitig, generalstabsmäßig organisiert und gewalttätig auf die politische Betätigung der Opposition und ihre Vertreter. Der Angriff mag in Teilen der Polizei gegolten haben, aber das Ziel war die Verhinderung der Ausübung der Grundrechte, die die Polizei verhindern musste. Und es waren nicht nur die linken Spinner von der Antifa, sondern auch Gewerkschaften und Omas gegen Rechts.
Diese Radikalisierung der Mitte, die sich auch in den Worten des Bürgermeisters zeigt, ist das wahre Problem. Wenn der Bundeskanzler so relativiert und andere von der Gewalt schwärmen, ist es wirklich 5 Minuten vor 12. Nur nennt sich der Faschismus diesmal Antifaschismus, mit schwarzen Hosen staat braunen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.