Filz-Skandal der AfD in Sachsen-Anhalt „Einige Akteure gehören auf die Anklagebank und nicht auf die Regierungsbank!“

Die AfD in Sachsen-Anhalt versinkt im Chaos einer Filz-Affäre. Eigentlich will ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund demnächst Ministerpräsident werden. Aber dafür ist sein Krisenmanagement erstaunlich ungeschickt.

VON MATHIAS BRODKORB am 15. Februar 2026 14 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Eigentlich sollte 2026 das Jahr des Ulrich Siegmund (AfD) werden. Der 35-Jährige ist smart und überaus erfolgreich. Nicht einmal seine Teilnahme an der „Wannsee-Konferenz“ des Jahres 2023 konnte seiner Popularität bisher etwas anhaben. 

Liebe Leserinnen und Leser,
Jens Böhme | So., 15. Februar 2026 - 17:59

Immer, wenn wer sich mit "Schmutzkampagne" wehrt, hat nicht viel zur positiven Klärung beizutragen.

Armin Latell | So., 15. Februar 2026 - 18:21

nochmal mit Habeck oder Graichen? Oder Hubschrauberflügen in den Urlaub? Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Plötzlich so viele Unschuldige...Hier wird wie so oft mit mehrererlei Maß gemessen und vor allem geurteilt, von Anklägern und Richtern in personalunion.

Armin Latell | So., 15. Februar 2026 - 18:25

nicht Kühe, werden durchs Dorf getrieben. Die eine heißt Napoleon, die andere Schneeball und keinesfalls fehlen darf Quieker! Wer wer ist, darf jeder selbst herausfinden.

Stefan | So., 15. Februar 2026 - 18:58

„Einige Akteure gehören auf die Anklagebank und nicht auf die Regierungsbank!“
Im Zusammenhang mit Daniel Günther (CDU), dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, gab es in der Vergangenheit (insbesondere um 2018/2019) Vorwürfe bezüglich möglicher Vetternwirtschaft bzw. Begünstigung bei Personalentscheidungen.
Hier sind die Kernpunkte der damaligen Debatte:
Beförderung des Bruders: Im Jahr 2018 sorgte die Beförderung von Günthers Bruder zum Referatsleiter im schleswig-holsteinischen Finanzministerium für Kritik.
"Patenonkel-Affäre": Es wurde kritisiert, dass Daniel Günther die Eltern seines Patenkindes in politisch gut bezahlten Positionen untergebracht haben soll.
"Schwarzer Familienfilz": Medienberichte, darunter von der Bild am Sonntag und dem Spiegel, sprachen in diesem Kontext von "Filz-Vorwürfen" und einer "Zweckgemeinschaft", die sich um Günther gebildet habe.

Christa Wallau | So., 15. Februar 2026 - 19:20

in politischen Ämtern keine Ausnahme!!!
Daran allein schon erkennt man ihre absolute Normalität - die ja immer wieder bestritten wird.
Ich habe selbst im Kreisverband, dem ich bis vor zwei Jahren angehörte, die Erfahrung machen müssen, daß nur Leute angestellt wurden, die im direkten Freundes- bzw. Abhängigkeitskreis des Kreisvorsitzenden standen. Unabhängige, kritische Leute wurden systematisch ausgegrenzt. Mit dieser Methode arbeitete sich der Betreffende hoch bis zum Landesvorsitzenden.
Dies ist system-immanent - wie ich längst erkannt habe.
Deshalb spielt das Thema für mich keine Rolle mehr. Da die Vettern-/ Klientelwirtschaft sich nie wird abstellen lassen, frage ich mich nicht mehr: Ist die Partei mehr oder weniger "anständig"?, sondern schaue darauf, was die führenden Politiker in jeder Partei an konkretem Handeln für die Bürger bisher geleistet haben bzw. versprechen/ankündigen.
Ist dies realistisch, notwendig, vernünftig, friedenserhaltend?
Nur d a r a u f kommt es an!!

Hans Jürgen Wienroth | So., 15. Februar 2026 - 19:23

Zitat: „Für Amtsträger gelten daher mit Recht andere moralische Maßstäbe als für „gewöhnliche“ Menschen. Es geht bei ihnen nie nur um Legalität, sondern immer auch um Legitimität.“

Das ist sicher richtig und man würde sich an vielen Stellen der Politik (in allen Parteien und Ebenen) mehr von beidem wünschen. Joana Cotar sagte in der Welt Meinungsfreiheit, Gesetze würden real nicht vom Bundestag, sondern vom Kabinett verabschiedet, genauso, wie es der ÖRR immer berichtet. Ist das noch Demokratie oder alternativlose Autokratie? Ist das GG-konform, wenn doch der Abgeordnete nur seinem Gewissen verantwortlich sein soll?

Man muss auch den Sonderfall der Beobachtung durch V-Leute des Verfassungsschutzes und die Ausgrenzung aller AfD-Mitglieder, Mitarbeiter oder gar Sympathisanten (bis hin zu Angriffen) berücksichtigen. Das ist bei keiner anderen Partei der Fall. Sind insofern Vertraute als Mitarbeiter eine Notwendigkeit?

Meist haben die Fälle eben mehrere Seiten.

Andreas Oltmann | So., 15. Februar 2026 - 19:49

Sie zitieren aus einem Interview mit Höcke. Dann müssen Sie auch das Datum und die Quelle angeben: die KI „kennt kein direktes Interview mit Brodkorb und Höcke“.
Wenn die AfD bereits ein Parteiausschussverfahren gegen Jan Wenzel Schmid eingeleitet hat, stellt sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit von Schmidt.
Und, Herr Brodkorb, sind Ihnen Fälle bekannt, wo Familienangehörige das Abstimmungsverhalte von Abgeordneten beeinflusst haben?
Spricht nicht vielleicht auch Charlotte Merz mit Ihrem Mann über politische Entscheidungen?

Walter Buehler | So., 15. Februar 2026 - 20:01

Nein, das kann keiner erwarten.
---
Aber: Nicht nur bei der AfD, sondern gerade auch bei den Brandmaurern selbst sind Parteifunktionäre in führenden Stellungen, die Politik als Broterwerb betreiben, ohne einen "gewöhnlichen" Ausbildungsberuf auszuüben.

Jeder "Berufspolitiker" ist in Versuchung, sich selbst, Verwandten, Freunden oder politischen Klienten mit seinem politischen Amt Vorteile zu verschaffen.

Sie halten das für normal, für menschlich, so wie die meisten Staatsbürger es für normal halten, die Steuerbehörden zu überlisten.
---
Auch in der AfD wird wohl kaum jeder Funktionär ein moralischer Übermensch sein.
---
Der totale Medienboykott und die inflationäre und unfaire Verteufelung in den Medien haben aber inzwischen bewirkt, dass die meisten Bürger Berichte über schwache Moral unter AfD-Funktionären längst nicht mehr glauben, und zwar auf Grund ihrer Erfahrung mit unzähligen haltlosen Diffamierungs- und Schmutzkampagnen der Brandmaurer aus den Medien und aus der Politik.

Andreas Peters | So., 15. Februar 2026 - 20:15

was ist los mit Hr. Brodkorb, mal lesen welche Erkenntnisse er hat. Erst im Artikel wird klar, daß der Text der Überschrift einer E-Mail von Hr. Schmidt entstammt. Das halte ich für sehr unglücklich, weil man es ohne Lesen des Artikels Hr. Brodkorb zuordnen würde. Dabei ist der Artikel doch sehr ausgewogen. Und weil der Verweis auf den Verfassungssschutz kam. Ich lese gerade das Buch "Gesinnungspolizei im Rechtsstaat?" von Hr. Brodkorb. Das kann ich allen Cicero-Lesern nur empfehlen.

Chris Groll | So., 15. Februar 2026 - 20:30

Bei NIUS gelesen:
"300.000 Euro Jahresgehalt: Klingbeil gibt Chef-Posten bei Immobilien-Behörde an persönliche Freundin".
Ist das nun besser und moralischer?
Die Vetternwirtschaft findet doch (LEIDER) in allen
Parteien statt.
Die AfD hätte vielleicht noch einen Grund, Familienangehörige oder Bekannte anzustellen.
Einmal, um V-Leute auszuschließen und zum anderen werden sie wohl kaum andere Angestellte finden, weil die dann sofort ihre Arbeitsstelle usw. verlieren. Legitim ist es auch noch.
Trotzdem ist Vetternwirtschaft grundsätzlich von großem Übel.

IngoFrank | So., 15. Februar 2026 - 20:36

Was bitte schön war’s denn bei dem Herrn Harbeck mit der Vetternwirtschaft ? Wobei es da in SA lediglich um Mitarbeiter von LT Abgeordneten geht und nicht um Statssäkretäre im Wirtschafts und Energieministerium der Bundesregierung. ……
Da sollten die Berufsempörten schnell den Ball etwas flacher halten.
In Zeiten knapper Stellen hat Vitamin B im öffentlichen Dienst noch nie geschadet und ist gängige Praxis.
I.ü. glaube ich nicht, das diese kleine Mücke dem blauen Elefant in SA auch nur 1% der der Zustimmungswerte kostet. Harbeck hat’s auch unbeschadet überstanden und das, bei einen ganz anderen Dimension.
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Hans Süßenguth-Großmann | So., 15. Februar 2026 - 20:43

beim Verfassungsschutz nachfragen, welche Mitarbeiter geeignet sind. Ich verstehe das Argument, dass man ein Vertrauensverhältnis braucht und Verwandte sind besonders geeignet. Die geregelten Einkommensverhältnisse sind ein willkommener Nebenaspekt im politischen Kampf.
Wenn keine Gesetze verletzt worden sind ist die Praxis legal, wenn auch unschön
Im Abwehrkampf gegen die AfD ist das Manöver m.E. nicht sonderlich hilfreich.

Urban Will | So., 15. Februar 2026 - 21:24

stehe ich nicht, warum Sie sich darüber zu wundern scheinen, dass Siegmund einerseits sagt, es sei alles rechtmäßig (ist es ja auch), er aber trotzdem die Dinge ändern, bzw. eine Kommission einsetzen möchte. Natürlich hat all dies ein ordentliches „Gschmäckle“, das weiß er auch. Und daher will er es wohl ändern. Für mich logisch.
Aber ehrlich gesagt, sind dies doch im Vergleich zu dem, was sich die Altparteien aufgeladen haben (Wahllügen, Totalversagen in Sachen Migration, Kontrollverlust bei der inneren Sicherheit, komplett irrsinnige Klima- und Energiepolitik, etc.) Peanuts.
Ich bin mir sicher, dass die Anhänger der Blauen sich vom Geheule der anderen nicht beeinflussen lassen und Siegmund souveräner Wahlsieger wird. Dass er mit seinen 35 J noch etwas unerfahren oder gar blauäugig mit der Sache umgeht, macht ihn eher sympathisch.
Und einen Punkt hat er: Bei Familienmitgliedern ist d Wahrscheinlichkeit, V-Leute eingeschleust zu bekommen, deutlich geringer.

