- „Einige Akteure gehören auf die Anklagebank und nicht auf die Regierungsbank!“
Die AfD in Sachsen-Anhalt versinkt im Chaos einer Filz-Affäre. Eigentlich will ihr Spitzenkandidat Ulrich Siegmund demnächst Ministerpräsident werden. Aber dafür ist sein Krisenmanagement erstaunlich ungeschickt.
Eigentlich sollte 2026 das Jahr des Ulrich Siegmund (AfD) werden. Der 35-Jährige ist smart und überaus erfolgreich. Nicht einmal seine Teilnahme an der „Wannsee-Konferenz“ des Jahres 2023 konnte seiner Popularität bisher etwas anhaben.
