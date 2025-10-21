- Die SPD wäscht sich die Hände in Unschuld
Die CDU wird ständig verdächtigt, mit der AfD gemeinsame Sache machen zu wollen. Die SPD macht es sich dagegen leicht: Sie trägt für das Erstarken des rechten Rands aus eigener Sicht nicht die geringste Mitverantwortung.
Es muss ein gutes Gefühl sein, sich anderen moralisch überlegen zu fühlen und besserwisserisch über Entwicklungen urteilen zu können, mit denen man selbst – angeblich – nichts zu tun hat. Nur so sind die Reaktionen aus der SPD zu erklären, mit denen sie auf die Brandmauer-Bekräftigung durch den CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzler Friedrich Merz, reagierte. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf betonte, die AfD „kann niemals ein Partner für Zusammenarbeiten mit den demokratischen Parteien sein“. Und fügte gönnerhaft hinzu: „Und ich möchte Friedrich Merz glauben, wenn er als Bundeskanzler und als CDU-Vorsitzender sagt, dass er das auch so sieht.“ Übersetzt heißt das: Natürlich trauen wir dem Merz mit Blick auf die AfD nicht über den Weg.
Ähnlich hatte sich schon der SPD-Co-Vorsitzende und Vizekanzler Lars Klingbeil im Vorfeld der Präsidiumssitzung der CDU geäußert. „Ich erwarte von allen in der Union, die Verantwortung tragen, dass sie sehr deutlich machen: Mit der AfD gibt es keinerlei Form der Zusammenarbeit, weder im Bund noch in den Ländern.“ Diese Festlegung sei für die SPD „eine Eintrittsbedingung in die Bundesregierung“ gewesen. Mit anderen Worten: Wenn ihr mit der AfD irgendwo gemeinsame Sache macht, dann sind wir raus aus der Bundesregierung.
