Die Glaubwürdigkeit des Staates hat in Sachen „unabhängiger“ Einstufung der AfD als „gesichert rechtsextrem“ dieser Tage gleich mehrere Schrammen abbekommen. Vor zwei Tagen schickte Brandenburgs Innenministerin Katrin Lange (SPD) den dortigen Chef des Inlandsgeheimdienstes Jörg Müller mit sofortiger Wirkung in den Ruhestand. Was war geschehen? Müller hatte die AfD Brandenburgs bereits am 14. April als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft und damit zwei Wochen vor dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Information darüber landete aber erst am 5. Mai bei der zuständigen Ministerin.

Soll heißen: Der Chef des Inlandsgeheimdienstes hatte für diesen Vorgang seine Chefin nicht um Erlaubnis gefragt. Die war deshalb stinksauer und schmiss ihn raus. Es ging ihr also gar nicht um die Einstufung der AfD, sondern darum, dass Behördenchef Müller sich angemaßt hatte, diese Entscheidung „unabhängig“ zu treffen – an der Politik vorbei. Der Verfassungsschutz ist ja auch nicht unabhängig, sondern eine weisungsgebundene Behörde.