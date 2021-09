Marco Wanderwitz will nicht reden Er habe „keinen Bedarf, an dieser Debatte mit eigenen Beiträgen mitzutun“, schreibt der Ostbeauftragte der Bundesregierung in einer Email an Cicero. Dabei geht es in dieser Debatte nicht nur um ihn. Es geht um die Zukunft seiner Partei und die Frage, warum sie es im Osten nicht schafft, sich gegen die AfD zu behaupten. In Sachsen hat die CDU bei der Bundestagswahl alle ihre zehn Direktmandate an die rechte Partei verloren. Mit Ausnahme der größeren Städte färbte sich die Landkarte über Nacht blau. Die AfD ist jetzt mit 24,6 Prozent stärkste Partei. Mit 17,2 Prozent landete die CDU nur noch auf Platz drei, noch hinter der SPD (19,3 Prozent).

Eine katastrophale Niederlage für Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Kretschmer ist einer, der sich immer klar von der AfD abgegrenzt hat. Diese Strategie hatte sich zuletzt noch bewährt. Immerhin war es Kretschmer bei der Landtagswahl 2019 gelungen, seiner CDU (32,1 Prozent) einen Vorsprung vor der AfD (27,5 Prozent) zu verschaffen. Am Sonntag ist dieser Vorsprung verloren gegangen. Und einen Mitschuldigen glaubte Kretschmer schnell gefunden zu haben: Marco Wanderwitz.

„Die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus“

Der steht vor einem Dilemma. Als Ostbeauftragter der Bundesregierung soll er eine Brücke bauen. Er soll denen eine Stimme geben, die nicht müde werden zu jammern, der Osten sei bei der Wiedervereinigung abgehängt worden. Das ist keine subjektive Wahrnehmung, das ist ein Fakt. Der Osten hat zwar in 31 Jahren aufgeholt, aber noch immer sind viele Menschen benachteiligt: weniger Lohn, weniger Renten – und vor allem weniger Wertschätzung.

Wanderwitz ist selbst gebürtiger Sachse, er weiß um diese Probleme. Aber er weiß auch um ihre Folgen. Das Gefühl, abgehängt worden zu sein, ist ein Nährboden für rechte bis rechtsextreme Ressentiments. Das Problem ist nicht neu, aber die CDU in Sachsen hat es jahrzehntelang mehr oder weniger ignoriert. Noch im Jahr 2000 durfte der aus dem Westen importierte Ministerpräsident Biedenkopf unwidersprochen den Satz verkünden: „Die Sachsen sind immun gegen Rechtsradikalismus.“